Kılıçdaroğlu ve Akşener iftara minibüsle gitti. 14 Mayıs’tan sonra şatafat bitecek

Saadet Partisi, Adıyaman'da iftar düzenledi. Depremzede vatandaşlar ile bir araya gelinen iftara, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve ABB Başkanı Mansur Yavaş katıldı.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti lideri Meral Akşener ve partililerin iftara minibüsle gidişini Twitter hesabından paylaştı.

CHP'li Özel'in paylaşımı şu şekilde:

"Millet İttifakımızın Cumhurbaşkanı adayı Sn. Kemal Kılıçdaroğlu ve Cumhurbaşkanı Yardımcımız Meral Akşener ile birlikte Adıyaman’da Saadet Partisi’nin iftarına gittik. Adıyaman, ne şatafatlar ne Mercedes’ler gördü. 14 Mayıs’tan sonra şatafat bitecek!"

AKŞENER İFTARDA KADIN VE ÇOCUKLARLA SOHBET ETTİ

Millet İttifakı liderleri iftara gelen depremzede vatandaşlar ile sohbet etti. İYİ Parti Lideri Meral Akşener, iftarda kadınlar ve çocuklarla vakit geçirdi.

Akşener'in o anları fotoğraf karelerine yansıdı:

"TÜRKİYE'NİN PROBLEMLERİNİ BUNLARIN ÇÖZMESİ MÜMKÜN DEĞİL"

Saadet Partisi Lideri Temel Karamollaoğlu, ev sahibi olduğu iftarda konuşma yaptı.

Karamollaoğlu konuşmasında, “Bugünkü manzaraya baktığımız zaman bir sene sonra Türkiye’nin problemlerini bunların çözmesi mümkün değil. Bu mantıkla iki ayda geldikleri yol belli, yapamazlar. Çünkü, üslupları yanlış, meseleyi ele alışları yanlış. Şundan emin olun, biz sizin yanınızdayız. Millet İttifakı, 14 Mayıs’ta Allah nasip eder bu milletin desteği ile iktidara gelirse problemler nasıl çözülür, nasıl ele alınır çok daha yakından göreceksiniz” dedi.