İYİ Parti’den AKP’ye geçen Nebi Hatipoğlu ile ilgili şok iddia. Doğruysa skandal

İYİ Parti'den istifa ederek AKP'ye geçen Eskişehir Milletvekili İdris Nebi Hatipoğlu hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı.

Büyük ortağı olduğu Europen Endüstri İnşaat Sanayi ve Ticaret Şirketi’nin, AKP transferinin ardından Sanayi Bakanlığı’ndan 1,3 milyar liralık teşvik aldığı iddiasıyla da çok konuşulan Hatipoğlu’nun fabrikasına bu kez de polis koruması tahsis edildiği öne sürüldü.

Gazete Duvar’dan Cihan Başakçıoğlu’nun haberine göre, Emniyet Sen'e bağlı “Polisin Sesi Platformu” haber servisine ulaşan ve emniyet personeline amirlerince Whatsapp yoluyla verilen Hatipoğlu'na ait şirketine giriş ve çıkış saatlerinde polis ekiplerinin beklemesi yönünde görevlendirme yapıldığı iddia edildi.

POLİS MEMURLARI SABAHTAN AKŞAMA ÖZEL FABRİKA KORUYOR

Büro Amirliğine bağlı bir ekibin sabah saat 06:30’dan başlayarak akşam saat 22:30’a kadar işçilerin vardiya değişimlerinde görev alması gerektiğinin yazdığı bilgi notunda, ikinci bir emre kadar da bu uygulamanın devam edeceği belirtildi.

BU FABRİKANIN ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİSİ YOK MUDUR?

Emniyet Sen Genel Başkanı Faruk Sezer de söz konusu habere sosyal medya hesabında yer verdi.

Polisin Sesi Platformu ise yaptığı paylaşımda, yetkililere ve kamuoyuna şu soruları yöneltti;

-Eskişehir Organize Sanayi Bölgesinde bulunan diğer fabrikalarda bu tür bir görevlendirme yapılmakta mıdır?

- Emniyet Personeline bu şekilde kişiye özel görevlendirilme yapılmakta mıdır?

- İçişleri Bakanının talimatına rağmen “personel eksikliği” bahane edilerek dört gruplu 12/36 çalışma sistemine geçilmezken, bir milletvekilinin fabrikasında emniyet tedbiri aldırmaktaki amaç nedir?

-EUROPEN isimli şirketin iş giriş ve çıkış saatlerinde neden görevlendirme yapılmaktadır? Bu fabrikanın özel güvenlik görevlisi yok mudur?