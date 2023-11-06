İYİ Parti'den istifa eden Nebi Hatipoğlu'nun hangi partiye geçeceği belli oldu

Eskişehir Milletvekili İdris Nebi Hatipoğlu geçtiğimiz günlerde İYİ Parti'den istifa ettiğini duyurmuştu. TV100 Ankara Temsilcisi Deniz Gürel, Hatipoğlu'nun önümüzdeki süreçte AKP'ye geçeceğini söyledi.

KAYNAK: Haber Merkezi
İYİ Parti'den istifa eden Nebi Hatipoğlu'nun hangi partiye geçeceği belli oldu

Eskişehir Milletvekili İdris Nebi Hatipoğlu, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından açıklama yaparak İYİ Partiden istifa ettiğini duyurmuştu.

Hatipoğlu, açıklamasında, "Türkiye ve Eskişehir sevdalısı bir insan olarak çıktığım siyaset yolculuğunda, Eskişehir Milletvekili seçildiğim İYİ Parti ile genel seçim sürecinden bu yana derin görüş ayrılıkları yaşamaktaydım. Parti içi istişare sürecimizin de sağlıklı yürümemesinden kaynaklı olarak, Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener'i de bilgilendirerek İYİ Parti'den istifa ediyorum." ifadelerini kullanmıştı.

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AKP'YE KATILACAK İDDİASI

TV100 Ankara Temsilcisi Deniz Gürel, Hatipoğlu'nun neden istifa ettiğini TV100'ün ses getiren programlarından Taksim Meydanı'nda açıkladı. Gürel, Hatipoğlu'nun önümüzdeki süreçte AKP'ye geçeceğini söyledi.

'BELEDİYE BAŞKANI OLMAK İSTİYOR'

Gürel, Hatipoğlu'nun AKP'nin Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olabileceğini yakın çevresine bu isteğini söylediğini belirtti.

Gürel, "Ümit Dikbayır ve Uğur Poyraz İYİ Parti'de dışlama olduğu iddiaları güçlü bir şekilde kulağıma geldi." dedi.

Gürel, Adnan Beker'in de partiden uzaklaştırılan isimlerin başında olduğunu ifade etti.

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