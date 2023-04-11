İYİ Parti'den haberlere yalanlama

Editör: Serkan Talan
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in Özel Kalem Müdiresi Esma Bekar’ın, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın Özel Kalem Müdürü olarak görev alacağına yönelik iddialarının ardından İYİ Parti'den konuyla ilgili açıklama geldi.
Akşener’in Basın Danışmanı Murat İde, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nda Özel Kalem Müdürlüğü ve İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı görevlerinde bulunan Yüksel Arslan’ın, İYİ Parti’den milletvekili adayı olmasının ardından Genel Başkan Meral Akşener’in Özel Kalem Müdiresi Esma Bekar’ın, Mansur Yavaş’ın Özel Kalem Müdürü olarak görev alacağı yönünde çıkan iddiaların gerçek olmadığını açıkladı.
İde, “Doğru değil kaynağını bildiğimiz maksatlı bir dedikodu” ifadelerini kullandı.
İLGİLİ HABERLER