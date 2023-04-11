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İYİ Parti'den haberlere yalanlama

İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener'in özel kalem müdürünün Mansur Yavaş'ın özel kalem müdürü olacağı iddia edilmişti. İYİ Parti'den konuyla ilgili açıklama geldi.

Haber Giriş: 11 Nisan 2023 Salı - 13:43
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İYİ Parti'den haberlere yalanlama

İYİ Parti'den haberlere yalanlama
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Editör: Serkan Talan

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in Özel Kalem Müdiresi Esma Bekar’ın, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın Özel Kalem Müdürü olarak görev alacağına yönelik iddialarının ardından İYİ Parti'den konuyla ilgili açıklama geldi.

Akşener’in Basın Danışmanı Murat İde, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nda Özel Kalem Müdürlüğü ve İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı görevlerinde bulunan Yüksel Arslan’ın, İYİ Parti’den milletvekili adayı olmasının ardından Genel Başkan Meral Akşener’in Özel Kalem Müdiresi Esma Bekar’ın, Mansur Yavaş’ın Özel Kalem Müdürü olarak görev alacağı yönünde çıkan iddiaların gerçek olmadığını açıkladı.

İde, “Doğru değil kaynağını bildiğimiz maksatlı bir dedikodu” ifadelerini kullandı.

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