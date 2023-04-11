İYİ Parti’ye bir saldırı daha: Esenler Belediyesi sivil zabıta ekibi standımızı parçaladı

CHP ve İYİ Parti'nin İstanbul’daki il başkanlıklarına düzenlenen silahlı saldırıların ardından bir provokasyon da Esenler'de yaşandı.

İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı Buğra Kavuncu, partisinin Esenler İlçe Başkanlığı'nın seçim standına bir grup tarafından saldırı düzenlendiğini duyurdu.

Kavuncu, sosyal medya hesabınddan yaptığı açıklamada "Saldırılar, engellemeler bizi yıldıramaz." ifadelerini kullandı.

“ONLAR KORKUYOR BİZ KORKMUYORUZ”

İYİ Parti Esenler İlçe Başkanlığı’nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ise Esenler Belediyesi sivil zabıta ekipleri tarafından seçim standlarının parçalandığı öne sürüldü:

"Seçim çalışmaları kapsamında Esenler Cumhuriyet Meydanına kurmuş olduğumuz standımız, Esenler Belediyesi'nin sivil zabıta ekipleri tarafından parçalanmıştır. Onlar korkuyor biz #Korkmuyoruz 15 Mayıs’ın şafağında #TürkiyeTarihYazacak çok #AzKaldı"

“YILMIYORUZ, KORKMUYORUZ”

İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Coşkun Yıldırım da paylaşımı alıntılayarak “Geçmiş olsun cesurlar hareketinin yiğit evlatları. Yılmıyoruz, korkmuyoruz” diye yazdı.