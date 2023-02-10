İmar affı için teklif veren Destici depremde ölenler için Meclis'te ağladı. Teklifini hala geri çekmedi

Kahramanmaraş merkezli yıkıcı deprem 10 ilimizi birden derinden etkiledi. Yaşanan korkunç tablo hakkında konuşan BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'nin TBMM’de yaptığı konuşmada gözyaşlarını tutamaması gündem oldu.

Destici’nin bundan 4 ay önce ‘İmar Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi’ verdiği bir kez daha akıllara geldi.

6 Şubat günü Türkiye, hepimizi yasa boğan korkunç bir depremle uyandı.

Kahramanmaraş merkezli deprem 10 ilimizi birden derinden etkiledi.

Yaşanan bu acı tablo hakkında konuşan BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'nin TBMM’de yaptığı konuşmada gözyaşlarını tutamaması gündem oldu.

Destici, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

Adıyaman İl Başkanımız Nihat Komşu, eşi ve kızı da göçük altındaydı. Onların arama kurtarma çalışmalarına refakat ettik. Kızımız Nilsu'yu kurtardık ama maalesef kolu ve bacağı kesilmek zorunda kaldı. Nihat Bey ve eşi hala göçük altında. Maalesef büyük bir acıyı ülkece ve milletçe yaşıyoruz. Acımız, üzüntümüz büyük; duamız ve niyazımız bir daha böyle bir hadisenin hiçbir ülkede yaşamaması.

TEKLİF KOMİSYONDA BEKLİYOR

İlk imza sahibi Mustafa Destici olan ve BBP tarafından sunulan kanun teklifi, henüz komisyondan çıkmadı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, en son 2020 yılında herhangi bir imar barışı sürecinin söz konusu olmadığını söylemişti. Yakın zamanda bakanlık tarafından yeni bir açıklama yapılmadı.

BUNCA YIKIMA RAĞMEN TEKLİH HALA MECLİSTE

Destici'nin imar affı teklifi Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık yıkıcı depremler sonrası tartışma konusu oldu. Teklifin hala Meclis komisyonunda olduğuna dikkat çekilerek yaşanan yıkıma rağmen teklifin geri çekilip çekilmeyeceği soruldu.

BBP liderine “Sayın Destici teklifinizi geri çekecek misiniz?” çağrıları yapıldı.

DESTİCİ’YE SOSYAL MEDYADA TEPKİ

Sosyal medya kullanıcıları, Destici’nin ağladığı görüntülere tepki gösterdi.