﻿İYİ Partili Cinisli'den ''Havalimanı mı vardı Erzurum'da'' diyen Erdoğan'a cevap

HAKAN DİKMEN - ERZURUM / YENİÇAĞ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Erzurum'da Toplu Açılış Töreni'nde konuştu. AKP iktidarları döneminde Erzurum'a yapılan yatırımları sıralayan Erdoğan, 1993 yılında sivil uçuşlara açılan Erzurum Havaalanı için, "Erzurum değişiyor. Havalimanı mı vardı Erzurum'da? Ama şimdi var" diyerek hava alanını kendilerinin açtığını söyledi.

İYİ Parti Milletvekili Naci Cinisli konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “AKP öncesi Erzurum’da havaalanı yokmuş meğerse. Aziz hemşehrilerime bir de ben sorayım; Erzurum ‘da AKP öncesi havaalanı var mıydı? Erzurum’u ne sanıyorlar, merak ediyorum..” ifadelerine yer verdi.