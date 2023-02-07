İYİ Partili Uğur Poyraz deprem bölgesinde: Kararlılıkla mücadelelerine devam ediyorlar

Türkiye, Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremle sarsıldı. İlki 7,7 ikincisi 7,6 büyüklüğündeki deprem; Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da büyük yıkıma yol açtı. Zamana karşı yarışın sürdüğü kentlerden umutlandıran haberler de geliyor.

Bölgede zamana karşı yarış sürerken Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesine giden İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz burada çalışmalara destek oluyor. Afet bölgesinde çalışmalara destek veren Poyraz “Kahramanmaraş Pazarcık’ta her enkazın başında aileler ve komşular kararlılıkla mücadelelerine devam ediyorlar.” ifadelerini kullandı.