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İYİ Partili Kürşad Zorlu'dan Akşener’i hedef alan AKP'li Ömer Çelik'e sert tepki: İYİ Parti, birileri gibi teröristbaşının mektubunu okutmaz

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, AKP Sözcüsü Ömer Çelik'in İYİ Parti lideri Meral Akşener'i hedef alan açıklamalarına yanıt verdi. Zorlu, “İYİ Parti, birileri gibi teröristbaşının mektubunu okutmaz! Çözüm adı altında terör örgütlerinin hendek kazmasına, mahkeme kurmasına izin vermez. ifadelerini kullandı.

Haber Giriş: 31 Mart 2023 Cuma - 00:37
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İYİ Partili Zorlu'dan AKP'li Çelik'e sert tepki: İYİ Parti, birileri gibi teröristbaşının mektubunu okutmaz

İYİ Partili Kürşad Zorlu'dan Akşener’i hedef alan AKP'li Ömer Çelik'e sert tepki: İYİ Parti, birileri gibi teröristbaşının mektubunu okutmaz
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisini yönelik “Beni kendinle uğraştırma” açıklamasına “Giderayak seni çok gergin gördüm Recep Bey. Akşamları papatya çayı iç, iyi gelir” ifadeleri ile karşılık vermişti.

AKP Sözcüsü Ömer Çelik ise Akşener’in “papatya çayı iç” önerisene karşın, "Kendi adaylarını ilan ettiklerinden beri PKK’nın defalarca açık destek ilan ettiği bir yapının parçası olarak yola devam etmek zorunda kaldıklarını görüyoruz. Kuşkusuz bunu tonlarca “rezene çayı” içerek bile hazmetmek mümkün değildir" açıklamasında bulunmuştu.

İYİ PARTİ’DEN SERT YANIT

Çelik'in Akşener'i hedef alan sözlerine yanıt İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu'dan geldi.

“İYİ Parti, birileri gibi teröristbaşının mektubunu okutmaz” diyen Zorlu, sosyal meyda hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"İYİ Parti, birileri gibi teröristbaşının mektubunu okutmaz! Çözüm adı altında terör örgütlerinin hendek kazmasına, mahkeme kurmasına izin vermez. Milliyetçiliği ayaklar altına alanlara müsade etmez; Cumhuriyetimizin kazanımlarından ve “Ne Mutlu Türküm ” demekten asla vazgeçmez.

Millet İttifakı ise 6 partinin kurduğu bir ittifaktır.Oy pusulasında 6 partinin logosu olacaktır.Sandığa gidince de sayabilirsiniz! Millet İttifakı, siyasi hedef ve vizyonunu 260 sayfalık ortak mutabakat metni ile tüm vatandaşlarımızla paylaşmıştır. Biz de bu metnin arkasındayız.

Depremzedelerimize tekrar baş sağlığı diliyoruz. Geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Bu ciddiyetsiz gösterilere, kutuplaştırıcı dil ve saldırılara rağmen umudumuzu yitirmeyeceğiz.Sizlerden 45 gün daha sabır rica ediyoruz. Birlikte kazanacağız ve yaralarımızı hızla saracağız."

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