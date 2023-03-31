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Flaş... Saldırı sonrası Kılıçdaroğlu'ndan İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı'na ziyaret

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, silahla ateş açılan İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Kılıçdaroğlu ziyaret sonrası açıklama yaptı.

Haber Giriş: 31 Mart 2023 Cuma - 18:24
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Kılıçdaroğlu'ndan İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı'na ziyaret

Flaş... Saldırı sonrası Kılıçdaroğlu'ndan İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı'na ziyaret
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Yeniçağ - İstanbul

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu saat 17.30 sıralarında İstanbul Zeytinburnu’ndaki İYİ Parti İl Binasına geldi.

Kılıçdaroğlu’nun İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu kapıda karşıladı.

Geçmiş olsun ziyaretinde bulunan Kılıçdaroğlu’nun çıkışta açıklama yaptı.

Kılıçdaroğlu'nun söylediklerinden öne çıkanlar şöyle:

"Siyasette kullanılan tehdit dilinin hangi sonuçlar doğurduğunu hep beraber görüyoruz. Özellikle devleti yöneten kişinin kullandığı dile özen göstermesi lazım. Tehditle şantajla siyaset yapılmaz.

Hele hele Sayın Akşener'e karşı hiç yapılmaz. Sayın Akşener, siyasette deneyimli, birikimli, hiçbir şantaja boyun eğmeyecek bir liderdir.

Dolayısıyla kendisine, parti arkadaşlarına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.

Ayrıca polisimize silahı kullanan, atışı yapan kişi yakalandığı için polis teşkilatımıza da yürekten teşekkür ederim."

Ne olmuştu?

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin kurşunlanan İstanbul İl Başkanlığı önünde, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, "Meral Akşener’i korkutacak adam anasından doğmadı, korkmuyorum Recep Bey!" diye seslendi. Akşener, saldırının Erdoğan'ın açıklamalarının ardından gerçekleştiğine dikkati çekti. Erdoğan'ın sinirlerinin bozulduğunu söyleyen Akşener, Erdoğan'a papatya ve melisa çayı içmesini önerdi.

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