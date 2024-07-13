İYİ Parti’nin acı günü! Akıntıya kapıldı hayatını kaybetti

Düzenleme: Kaynak: İHA
İYİ Parti’nin acı günü! Akıntıya kapıldı hayatını kaybetti

İYİ Parti’nin Batman İl Başkanı Şehmus Uras’ın oğlu Taha Yasin Uras hayatını kaybetti.

İYİ Parti Batman İl Başkanı Şehmus Uras'ın 23 yaşındaki oğlu, serinlemek için girdiği Batman Çayı'nda boğuldu.

aw245834-01.jpg

ASKERDEN YENİ DÖNMÜŞTÜ

Edinilen bilgilere göre, kısa bir süre önce vatani görevini yaparak memleketi Batman'a dönen İYİ Parti Batman İl Başkanı Şehmus Uras'ın oğlu Taha Yasin Uras (23), serinlemek için Batman Çayı'na girdi.

aw245834-02.jpg

Uras'ın kısa bir süre sonra gözden kaybolduğunu gören yakınları, genci kurtarmak işin suya girdi. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine ile sağlık, AFAD ve itfaiye ekibi sevk edildi.

aw245834-03.jpg

Ekipler olay yerine ulaşmadan Uras, yakınları tarafından sudan çıkarılarak sağlık ekiplerine teslime edildi.

su1.jpg

Sağlık ekipleri tarafından hayatını kaybettiği belirlenen Uras'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Batman Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

su2.jpg

Son Haberler
ÖSYM duyurdu: Sonuçlar erişime açıldı Gündem
ÖSYM duyurdu: Sonuçlar erişime açıldı
Otomobil kontrolden çıkıp bahçeye uçtu Yerel Haberler
Otomobil kontrolden çıkıp bahçeye uçtu
KPSS sınav görevlisi ücretleri ne kadar? Gündem
KPSS sınav görevlisi ücretleri ne kadar?
Eğitimde 'maarif modeli' uygulaması önümüzdeki dönem başlıyor Gündem
Eğitimde 'maarif modeli' uygulaması önümüzdeki dönem başlıyor
THY'den ucuz bilet kampanyası! Sadece o tarihlerde geçerli olacak Ekonomi
THY'den ucuz bilet kampanyası! Sadece o tarihlerde geçerli olacak
Biden liderleri yine bekletti: Meloni'nin tavrı gündem oldu Dünya
Biden liderleri yine bekletti: Meloni'nin tavrı gündem oldu