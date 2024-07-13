Mehmet Şimşek’in emekli maaşı için olur dediği rakam! Dört milyon emeklinin beklediği haber geldi

Düzenleme: Ümit Karadağ
Mehmet Şimşek’in emekli maaşı için olur dediği rakam! Dört milyon emeklinin beklediği haber geldi

Emekli maaşlarıyla ilgili Ankara kulislerinden iki önemli kulis bilgisi geldi. İki gazeteci Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in en düşük emekli maaşı için onay verdiği rakamı açıkladı. Belirlenen emekli maaşı için Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın önüne sunulacak.

Dört milyon emekli vatandaşı ilgilendiren zam haberi iki isimden geldi. Kulislerde en düşük emekli maaşı için iki rakam konuşuluyor ancak Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in bir rakama onay verdiği ileri sürüldü.

“MASADA İKİ RAKAM VAR”

TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, emekli maaşı için iki rakamın konuşulduğunu belirterek, “Emeklilere artış yapılacak. İki seçenek haline getirildi. En düşük emekli aylığı 12 bin TL veya 12 bin 500 TL'ye çıkarılacak. 12 bin olan seçenekten 3,2 milyon emekli faydalanacak, diğerinden ise 3,7 milyon emekli faydalanacak” ifadelerini kullandı.

“MEHMET ŞİMŞEK EMEKLİ MAAŞI İÇİN 12 BİN LİRAYI UYGUN BULDU”

Emekli maaşıyla ilgili bir bilgi de Millet Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Sinan Burhan’dan geldi.

Burhan katıldığı televizyon programında “Emekli maaşı konusuyla ilgili hem AK Parti ile hem bakanlık kaynakları ile görüştüm. En düşük emekli maaşının 12 bin TL olması noktasında uygun bulduklarını belirttiler. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve ekonomi yönetimi rakamı onayladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacak ve açıklanacak” diye konuştu.

“ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA BAŞINDA AÇIKLARIZ”

Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanı Abdullah Güler ise dün yaptığı basın açıklamasında emekli maaşlarıyla ilgili tarih vererek, “Önümüzdeki hafta başında açıklarız” demişti.

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