İYİ Parti'ye katılan Sinan Ateş'in dayısı adaylık başvurusunu yaptı

Aytaç Cihan - Bursa

MHP’den istifa ederek İYİ Parti'ye katılan Sinan Ateş'in dayısı Mustafa Bozkurt, Bursa’da Yıldırım Belediye Meclis Üyeliği Aday Adaylığı başvurusunu ilçe Başkanı Serkan Beklen'e teslim etti.

NE OLMUŞTU

Mustafa Bozkurt, yeğeni olan eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in öldürülmesinin ardından MHP'den istifa ederek İYİ Parti’ye katılmıştı.

2 Aralık tarihinde Bursa İl Başkanlığı'nda yapılan katılım töreninde, Bozkurt'a rozetini İl Başkanı Mehmet Hasanoğlu taktı.

"İNANDIĞIMIZ YOLDA SİZLERLE BİRLİKTE YÜRÜYECEĞİZ"

İYİ Parti'ye katılan Bozkurt, "Biz ailecek ahde vefaya inanan insanlarız. Yeğenim, ateş parçam Sinan'ımı kaybettiğimiz günden beri sadece sayın Meral Akşener ve teşkilatları, hem TBMM'de, hemde yerelde bu cinayetin aydınlanması için canlarını hiçe sayarak bizlerin yanında oldu. Ailecek siyaset yapmamak için kendi iç dünyamızda karar almıştık. Ama geldiğimiz noktada buna imkan kalmadığını görünce kararımızı değiştirdik. İnandığımız yolda sizlerle birlikte yürüyeceğiz" ifadelerini kullanmıştı