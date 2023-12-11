İYİ Parti'ye katılan Sinan Ateş'in dayısı adaylık başvurusunu yaptı

MHP’den istifa ederek İYİ Parti'ye katılan Sinan Ateş'in dayısı Mustafa Bozkurt, Bursa Yıldırım Belediye Meclis Üyeliği Aday Adaylığı başvurusunu İlçe Başkanı Serkan Beklen'e teslim etti.

KAYNAK: Haber Merkezi
İYİ Parti'ye katılan Sinan Ateş'in dayısı adaylık başvurusunu yaptı

Aytaç Cihan - Bursa

MHP’den istifa ederek İYİ Parti'ye katılan Sinan Ateş'in dayısı Mustafa Bozkurt, Bursa’da Yıldırım Belediye Meclis Üyeliği Aday Adaylığı başvurusunu ilçe Başkanı Serkan Beklen'e teslim etti.

a8b51f7e-ce4e-4436-b4c7-2156b3acf086.jpeg

NE OLMUŞTU

Mustafa Bozkurt, yeğeni olan eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in öldürülmesinin ardından MHP'den istifa ederek İYİ Parti’ye katılmıştı.

2 Aralık tarihinde Bursa İl Başkanlığı'nda yapılan katılım töreninde, Bozkurt'a rozetini İl Başkanı Mehmet Hasanoğlu taktı.

"İNANDIĞIMIZ YOLDA SİZLERLE BİRLİKTE YÜRÜYECEĞİZ"

İYİ Parti'ye katılan Bozkurt, "Biz ailecek ahde vefaya inanan insanlarız. Yeğenim, ateş parçam Sinan'ımı kaybettiğimiz günden beri sadece sayın Meral Akşener ve teşkilatları, hem TBMM'de, hemde yerelde bu cinayetin aydınlanması için canlarını hiçe sayarak bizlerin yanında oldu. Ailecek siyaset yapmamak için kendi iç dünyamızda karar almıştık. Ama geldiğimiz noktada buna imkan kalmadığını görünce kararımızı değiştirdik. İnandığımız yolda sizlerle birlikte yürüyeceğiz" ifadelerini kullanmıştı

Öne Çıkanlar
MasterChef All Star’da kim elendi? 10 Aralık Pazar MasterChef All Star’dan kim gitti?
MasterChef All Star’da kim elendi? 10 Aralık Pazar MasterChef All Star’dan kim gitti?
Kurye katilinin babası Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud Isparta’dan neden ev aldı?
Kurye katilinin babası Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud Isparta’dan neden ev aldı?
Emekli maaşı banka promosyonu nasıl alınır? Emekli maaşı banka promosyonu şartları neler?
Emekli maaşı banka promosyonu nasıl alınır? Emekli maaşı banka promosyonu şartları neler?
Hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor? İş Bankası, Akbank, ING, Garanti BBVA, QNB Finansbank, Yapı Kredi emekli promosyonu
Hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor? İş Bankası, Akbank, ING, Garanti BBVA, QNB Finansbank, Yapı Kredi emekli promosyonu
Emekli zammı ne kadar olacak? 2024 emekli maaşı ne kadar kaç TL olacak?
Emekli zammı ne kadar olacak? 2024 emekli maaşı ne kadar kaç TL olacak?
Asgari ücret belli oldu mu? 2024 asgari ücret ne kadar kaç TL olacak?
Asgari ücret belli oldu mu? 2024 asgari ücret ne kadar kaç TL olacak?
Son Haberler
İşte 2024 asgari ücret rakamı. Cem Küçük 'İstihbarat aldım' diyerek açıkladı Gündem
İşte 2024 asgari ücret rakamı. Cem Küçük 'İstihbarat aldım' diyerek açıkladı
Samet Aybaba istemedi, Beşiktaş Antalya kampını iptal etti Spor
Samet Aybaba istemedi, Beşiktaş Antalya kampını iptal etti
Macaristan'da Ukrayna eylemi patlak verdi Dünya
Macaristan'da Ukrayna eylemi patlak verdi
Asgari ücret görüşmelerinde bir ilk yaşandı. Milyonların gözü kulağı çıkacak sonuçta Ekonomi
Asgari ücret görüşmelerinde bir ilk yaşandı. Milyonların gözü kulağı çıkacak sonuçta
Amca ile yeğenin telefondaki tartışmasında kan aktı. 1 ölü 1 ağır yaralı Gündem
Amca ile yeğenin telefondaki tartışmasında kan aktı. 1 ölü 1 ağır yaralı
Takside eski eşinin boğazını keserek öldüren şahıs tutuklandı Gündem
Takside eski eşinin boğazını keserek öldüren şahıs tutuklandı
Beşiktaş Başkanı Hasan Arat'tan kadro dışı kalan futbolcular ile ilgili flaş açıklama Spor
Beşiktaş Başkanı Hasan Arat'tan kadro dışı kalan futbolcular ile ilgili flaş açıklama