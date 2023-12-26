Ayşe Ateş'ten Sinan Ateş'in ölüm yıl dönümü paylaşımı. 'Ne zaman ki adalet tecelli eder o zaman cenazemiz olduğu yerden kalkar'

Kaynak: Haber Merkezi
Ayşe Ateş'ten Sinan Ateş'in ölüm yıl dönümü paylaşımı. 'Ne zaman ki adalet tecelli eder o zaman cenazemiz olduğu yerden kalkar'
Ankara'da suikast sonucu yaşamını yitiren Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş, "Ne zaman ki adalet tecelli eder, failler yakalanıp hak ettiği cezayı alır, o zaman cenazemiz olduğu yerden kalkar, ruhumuz bir nebze olsun huzur bulur" dedi.

Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı Sinan Ateş'in suikast sonucu öldürülmesinin yıldönümünden önce eşi Ayşe Ateş, sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

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29 Aralık Cuma günü Sinan Ateş'in öldürüldüğü yerde basın açıklaması yapılacağının duyurusunu yapan Ayşe Ateş, "Sinan, tam bir yıldır vurulduğu yerde yatıyor. Ne zaman ki adalet tecelli eder, bütün failler yakalanıp hak ettiği cezayı alır, işte o zaman cenazemiz olduğu yerden kalkar, ruhumuz bir nebze olsun huzur bulur ve sokaklarımız aydınlanır" diye konuştu.

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“NE ACIMIZ DİNDİ NE HASRETİMİZ BİTTİ NE DE ÜMİTLERİMİZ GERÇEKLEŞTİ”

Ayşe Ateş, sosyal medya hesabından şunları yazdı:

"Neredeyse bir yıl oldu. Bu, benim için Sinan’sız, çocuklarım için babasız geçecek bir hayatın ilk yılıydı. Zaman olduğundan daha yavaş aktı. Gece, gündüzden hep daha uzun sürdü. Bu durumdan ay utandı, yıldızlar utandı, güneş utandı Bir tek, acımızın üstünde tepinenler utanmadı. Geride kalan zamanda kâh acıyla yüzleştik kâh hasretle dertleştik kâh ümitle bekleştik. Fakat ne acımız dindi ne hasretimiz bitti ne de ümitlerimiz gerçekleşti. Ruhumuz serin bir gün görmedi, huzurlu bir an geçirmedi.

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"DEVLETİMİZDEN BAŞKA GÜVENEBİLECEĞİMİZ BİR OMUZ YOK"

En aydınlık günlerde bile karanlığın gölgesi, sokakları bize dar etti. Çocuklarım arkadaşlarıyla neşe içinde oyun oynamayı unuttu. Ben huzur içinde başımı yastığa koyup uyumayı unuttum. Önce canımızdan bir parça koparılıp çıkarıldı. Sonra en tabii haklarımız elimizden alındı. Bize gülmek yok, bize yemek içmek yok, bize gönlünce sokaklarda yürümek yok. Artık, akşamları dayanabileceğimiz o omuz yok. Artık, devletimizden başka güvenebileceğimiz bir omuz yok. Gözümüzün gördüğü, elimizin uzandığı, kulağımızın duyduğu hiçbir düşmandan korkmuyoruz. Mertçe dövüşe her zaman varız. Fakat düşman pusuda, düşman namert, düşman vicdansız.

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“SİNAN’I SEVEN HERKESİ HAKK’A YÜRÜDÜĞÜ YERDE BASIN AÇIKLAMASINA KATILMAYA DAVET EDİYORUM”

Sinan, tam bir yıldır vurulduğu yerde yatıyor. Ne zaman ki adalet tecelli eder, bütün failler yakalanıp hak ettiği cezayı alır, işte o zaman cenazemiz olduğu yerden kalkar, ruhumuz bir nebze olsun huzur bulur ve sokaklarımız aydınlanır. Bu kapsamda Sinan’ın sevenlerini ve bütün basın mensuplarını 29 Aralık 2023 tarihinde Sinan’ın hain bir pusuda Hakk’a yürüdüğü yerde Cuma namazına müteakip yapacağımız basın açıklamasına katılmaya davet ediyorum. Adaletle kalın."

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