İzmir açıklarında 154 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir açıklarında, yasa dışı yollardan yurt dışına gitmek isteyen 154 kaçak göçmen yakalandı.

KAYNAK: AA
İzmir açıklarında 154 düzensiz göçmen yakalandı

Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Dikili ilçesi açıklarında lastik botta bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisi üzerine Sahil Güvenlik botu görevlendirildi.

Hareketli lastik botu durduran ekipler bottaki 67 kaçak göçmeni yakaladı.

Sahil Güvenlik İnsansız Hava Aracı tarafından tespit edilen botlarda 39, Seferihisar ilçesi açıklarındaki lastik botta 28, Dikili açıklarındaki lastik botta 20 kaçak göçmen de yakalanarak karaya çıkarıldı.

Kaçak göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

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