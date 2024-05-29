Sahte basın kartı ile 600 Bin TL dolandırdılar

İstanbul merkezli bir derneğin adını kullanarak sosyal medya üzerinden yayın yapan şüphelilerin, resmi belge niteliğindeki basın kartlarını yetkisiz şekilde dağıttıkları ve bu yolla haksız kazanç sağladıkları belirlendi.

Mali Suçları Araştırma Kurulu'nun (MASAK) raporları doğrultusunda yapılan soruşturmalar sonucunda, yaklaşık 600 bin Türk lirası tutarında dolandırıcılık faaliyeti tespit edildi. Eş zamanlı düzenlenen operasyonla gözaltına alınan şahıslar hakkında "Nitelikli Dolandırıcılık ve Resmi Belgede Sahtecilik" suçlarından soruşturma başlatıldı. Şüphelilerin ev, iş yeri ve araçlarında yapılan aramalarda, sahte olduğu değerlendirilen çok sayıda basın kartı, araç kartı, telsiz belgesi, telsiz, basın yeleği, dernek üyelik kartı, gazeteci belgesi ve diğer evraklar ele geçirildi.