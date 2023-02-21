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Göztepe ile Karşıyaka'nın oynayacağı yardım maçında bilet sayısı yükseldi

Göztepe ile Karşıyaka'nın depremzedeler için oynayacağı temsili karşılaşmada bilet sayısı 46.358 oldu.

Haber Giriş: 21 Şubat 2023 Salı - 21:09
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İzmir derbisinde bilet sayısı yükseldi

Göztepe ile Karşıyaka'nın oynayacağı yardım maçında bilet sayısı yükseldi
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Göztepe ve Karşıyaka kulüplerinin geliri, Kahramanmaraş merkezli depremlerde etkilenenlere aktarılacak temsili karşılaşma için satılan bilet sayısı 46 bin 358'e çıktı.

KULÜPTEN AÇIKLAMA GELDİ
Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, "6 Şubat depreminin yaralarını sarmak amacıyla başlattığımız #TekTribünTekYürek hatıra bileti kampanyasında şu ana kadar 46 bin 358 bilet satıldı. İki efsane kulübün bu defa vicdanlarda rekor kırması için 'passo.com.tr' üzerinden bilet satın alarak katkı sağlayabilirsiniz." ifadelerine yer verildi.

Passolig kart zorunluluğu bulunmayan ve 50 liradan satılan hatıra biletler, 26 Şubat Pazar günü saat 20.00'ye kadar alınabilecek.

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