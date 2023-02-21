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Kılıçdaroğlu'ndan çok konuşulacak çıkış: Yabancıya konut satışını yasaklayacağız

Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, iktidar olmaları durumunda yabancıya konut satışını 5 yıllığına yasaklayacaklarını açıkladı.

Haber Giriş: 21 Şubat 2023 Salı - 20:52
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Kılıçdaroğlu yabancıya konut satışını yasaklayacaklarını açıkladı

Kılıçdaroğlu'ndan çok konuşulacak çıkış: Yabancıya konut satışını yasaklayacağız
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından çok konuşulacak bir çıkışta bulundu. Kılıçdaroğlu, yabancılara konut satışının 5 yıllığına yasaklanacağını açıkladı.

Şahsi sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Kılıçdaroğlu, "Depremler ve milyonlarca evsiz ülkesinde, vatandaşına hakaret eden sistem kurdular. Böyle rezil, böyle kepaze bir sistem. Biz gelince yabancıya konut satışını 5 yıllığında engelleyeceğiz ve fiyatlar düşmeden yasak kalkmayacak. O kadar çok düzelteceğimiz şey var ki, tuz koktu tuz!" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu'nun paylaşımlarının tamamı ise şöyle:

"Vatandaşlarımıza sıfır konut teslimlerinde; 150 m2’ye kadar %8, bu m2’yi aşan kısma ise %18 KDV uygulanıyor. Yabancılar ise parayı döviz olarak yurda getirmeleri şartıyla KDV’den istisna tutuluyor. Yabancılar bu avantajla yüksek alım yapıyor ve konut fiyatlarını yukarıya çekiyor.

Depremler ve milyonlarca evsiz ülkesinde, vatandaşına hakaret eden sistem kurdular. Böyle rezil, böyle kepaze bir sistem. Biz gelince yabancıya konut satışını 5 yıllığında engelleyeceğiz ve fiyatlar düşmeden yasak kalkmayacak. O kadar çok düzelteceğimiz şey var ki, tuz koktu tuz!"

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