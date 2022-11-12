İzmir İzfaş 22 personel alacak

İŞKUR'un web sitesinde yer alan ilana göre; İzmir İzfaş bünyesinde, fuar personeli ve tercüman olarak istihdam etmek üzere 22 personel alacağını duyurdu.

İlan için son başvuru tarihi ise 18 Kasım 2022 olarak açıklandı.

İngilizce tercüman adaylar için ;

MÜRACAAT KOŞULLARI

1- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

2- Üniversite öğrencisi ve/veya üniversite mezunu

3- Bilgisayar bilgisi olan

4- Çok İyi derece İngilizce bilgisine sahip olmak,

5- MS Office ve internet uygulamalarını kullanabilen

6- Esnek çalışma saatlerine uygun

7- Prezantabl

8- Affa Uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar ve casusluk, özel hayata ve hayatın ihlaline ilişkin ve cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı madde suçları, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık ve yüz kızartıcı suçlardan mahkum olmamak.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

1 Sayfalık fotoğraflı özgeçmiş.