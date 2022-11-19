İzmir sele teslim: Metrekareye 15 kilogram yağış düştü

İHA'nın haberine göre, İzmir'de 79 günlük hasreti sona erdiren yağış, kentte hayatı olumsuz etkilemişti. Sağanak yağmur nedeniyle bazı caddeler ve sokaklar göle dönerken, dün kentte metrekareye 15 kilogram yağışın düştüğü bildirildi.







Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bazı iller için sağanak yağış uyarısı yapmıştı. Bu uyarının ardından İzmir genelinde yağmur etkili oldu. Aniden bastıran sağanak, cadde ve sokakları göle çevirdi. Yağmur, sürücü ve vatandaşlara da zor anlar yaşatırken, kentin önemli arterlerindeki alt geçitler suyla doldu.







METREKAREYE 15 KİLOGRAM YAĞIŞ

Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, dün sağanak yağışın etkili olduğu İzmir'de metrekareye ortalama 15 kilogram yağışın düştüğü öğrenildi. Lodosla birlikte etkili olacak yağışın cumartesi günü akşam saatlerine kadar devam etmesi, pazartesi itibarıyla bölgenin yeni yağışlı havanın etkisi altına girmesi bekleniyor.







İZSU TEYAKKUZA GEÇTİ

Öte yandan ANKA'da yer alan haberde, İZSU Genel Müdürlüğü ekipleri 145 araç ve iş makinesi ile sorunlu noktalara müdahale etti. Gümrük Pompa İstasyonu’nun 2'nci basma hattında oluşan kısa süreli arıza nedeniyle Fevzi Paşa Bulvarı, Cumhuriyet Bulvarı ve Basmane bölgesinde oluşan su birikintilerine müdahale etti.







İZSU Genel Müdürlüğü, iklim krizinden İzmir’i korumak için taşkın risklerini bertaraf edecek projeler üzerinde de çalışmaya devam ediyor. Sorun yaşanan bölgeler başta olmak üzere yağmur suyu ayrıştırma hattı imalatları kent genelinde kesintisiz sürüyor. Bugüne kadar toplam 220 kilometre yağmursuyu kanalı inşa eden İZSU, 2023 yılında şehrin altyapısını yeni yağmur suyu hatları ve yağmursuyu ayrıştırma kanalları ile geliştirmeyi hedefliyor.







Kent genelinde başlatılan 60 kilometre yağmursuyu ayrıştırma hattı ve 10 kilometre kısa metrajlı yağmursuyu hattının imalatları devam ediyor. 2023 yılında ise 270 kilometre yeni yağmursuyu ayrıştırma hattı daha yapılması planlanıyor. Hayata geçirilecek kapsamlı projeler, Gökdelenler bölgesi, Güzelyalı ve Karataş havzası başta olmak üzere Konak, Karşıyaka, Çiğli, Karabağlar, Bornova, Buca ilçelerinin yağmursuyu sorununun çözüme kavuşturulması hedefleniyor.