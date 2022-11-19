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Memleket Partisi'nden Erdoğan açılımı

Memleket Partisi, CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun yurt dışı gezisinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı eleştirmesine tepki göstererek, “Biz kendi cumhurbaşkanımızı destekleriz. Bu bizim iç meselemizdir. Kimseyi ilgilendirmez.” dedi.

Haber Giriş: 19 Kasım 2022 Cumartesi - 16:18
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Memleket Partisi'nden Cumhurbaşkanı Erdoğan açılımı: 'Kimseyi ilgilendirmez' diyerek açıkladı

Memleket Partisi'nden Erdoğan açılımı
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İHA'da yer alan habere göre Kırşehir'de, parti teşkilatını ziyaret eden Memleket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Çağlayan, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun yurt dışı gezisinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı eleştirmesine tepki gösterdi.

Memleket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Çağlayan açıklamasında, "Ana muhalefet partisi, ABD'ye gittiği zaman Recep Tayyip Erdoğan'ı eleştiriyor. Yerden yere vuruyor. Biz olsak bunu yapmayız. ABD'de veya herhangi bir ülkede sınır ötesinde biz kendi cumhurbaşkanımızı destekleriz." dedi.

"HİÇ KİMSE KUSURA BAKMASIN"
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı yapılan muhalefetin iç mesele olduğunu aktaran Çağlayan açıklamasında, "Biz kendi cumhurbaşkanımızı destekleriz. Bu bizim iç meselemizdir. Kimseyi ilgilendirmez. Biz ne ABD'nin askeriyiz ne de uşağıyız. Hiç kimse kusura bakmasın. Ukrayna konusunda, Ukrayna-Rusya savaşı noktasında, Kılıçdaroğlu çıkmış açıklama yapıyor. 'Biz Ukrayna tarafındayız.' Hayır efendim. Biz; hükümetin politikasını bu konuda doğru buluyoruz. Arabulucu rolü üstlenmesi gayet doğrudur. Biz taraf olamayız. Bizle alakası olmayan bir konu, o yüzden tarafsız kalma konusunda hükümeti bu konuda destekliyoruz." diye konuştu.

Parti binasında partilileri ile bir araya gelen Çağlayan, şehirde İl Başkanı Gülay Baltalık ile birlikte esnaf ziyareti yaptı.
 

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Havva,Ne günlere kaldık,eğri doğru,doğru eğri okunuyor😡
19.11.2022 17:17
Erdoğan'ın Yurt dışında seçimi kazanmam icin elimi yükselt demesi doğru(kime karşı ,halkına karşı )Kapı kapı gelin ülkeye yatırım yapın ,hiçbir engelle karşılaşmadan demeleri doğru,ama CHP yalnis pes  
 
Seher
19.11.2022 17:17
Ümit Özdağ farklı ,o herkesin ipliğini pazara döküyor fakat bu konuşanım pek inandırıcılığı yok  
 
Abuzittin
19.11.2022 17:06
Muhalefete muhalefet eden muhalefet (?) partisi. Dünyada ilk defa Türkiye’de göre görüldü.  
 
TÜM YORUMLAR (14)
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