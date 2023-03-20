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İzmir'de silah kaçakçılığı operasyonu: 3 gözaltı

İzmir'de düzenlenen operasyonda çok sayıda ruhsatsız tüfek, tabanca, şarjör, fişek ve kılıç ele geçirilirken, 3 şüpheli yakalandı.

Haber Giriş: 20 Mart 2023 Pazartesi - 12:28
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İzmir'de 10 adet silah ele geçirildi

İzmir'de silah kaçakçılığı operasyonu: 3 gözaltı
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İHA'nın haberine göre, İzmir'in Buca ilçesine bağlı 29 Ekim Mahallesi'nde gerçekleştirilen silah ve mühimmat kaçakçılığı operasyonunda 10 adet silah ele geçirilirken, olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Buca'da silah ticaretini önlemeye yönelik yapılan çalışmalarda 3 şahsın kiralamış oldukları bir villada silah ve mühimmat kaçakçılığı yaptığı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, 3 şahsın kiraladığı villaya operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda, çok sayıda ruhsatsız tüfek, tabanca, şarjör, fişek ve kılıç ele geçirildi.

Öte yandan, polis ekiplerince yakalanan 3 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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