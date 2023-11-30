İzmir’de çocuklara ücretsiz süt desteğine Sayıştay engeli

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin üretici kooperatiflerinden süt olarak çocuklara ücretsiz süt sağladığı 'Süt kuzusu' projesine Sayıştay'dan durdurma kararı geldi.

KAYNAK: ANKA
İzmir’de çocuklara ücretsiz süt desteğine Sayıştay engeli

Sayıştay, İBB’nin üretici kooperatiflerinden ürün almasını ve 'Süt kuzusu' projesi kapsamında ücretsiz süt dağıtımını durdurma kararı aldı.

sutkuzusu.jpg
Sayıştay’ın kararına tepki gösteren Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “İktidarın İzmir’le olan hesabı, engellemeleri bitmiyor... İster asın, ister tutuklayın. Bizler ve Tunç Soyer İzmir’den ve halkımızdan yana olmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

izmirchpsenol.jpgCumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, X (Twitter) hesabından şunları kaydetti:

"İKTİDARIN İZMİR'LE OLAN HESABI BİTMİYOR"

“İktidarın İzmir’le olan hesabı, engellemeleri bitmiyor. Sayıştay kararıyla büyükşehir belediyemizin süt kuzusu projesi kapsamında süt üereten kooperatiflerden süt almasını engelledi. Ne çocuklarımızı sütsüz ne kooperatifimizi öksüz bırakmayacağız. Tıpkı iktidarın İzmirliyi, üreticiyi, köylüyü korkutmaya çalışmasına pabuç bırakmayacağımız gibi. İster asın, ister tutuklayın. Bizler ve Tunç Soyer İzmir’den ve halkımızdan yana olmaya devam edeceğiz”

chpkeps.png

chpkeps2.png
SÜT KUZUSU PROJESİ NEDİR?

Üretici kooperatiflerinden alımını yaptığı sağlıklı sütleri 2005 yılında İzmir'de 240 okulda 210 bin çocuğa başarıyla ulaştıran İzmir Büyükşehir Belediyesi Türkiye’ye örnek olmuştu.

Okullarda süt dağıtımı projesinin 2012 yılında devlet tarafından tüm okullarda uygulamaya alınmasıyla İzmir Büyükşehir Belediyesi bu kez minikler için Süt Kuzusu Projesi'ni hayata geçirdi.

Türkiye'de bir yerel yönetim ve üretici kooperatifinin birlikte hayata geçirdiği en önemli sosyal sorumluluk projelerinden biri olan Süt Kuzusu Projesi ile üretici kooperatifinden alım yapılıyor, 1-5 yaşları arasındaki miniklerin evlerine ayda bir 8 litre ücretsiz süt götürülüyordu.

Her gün İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden yola çıkan 62 ekip kent genelinde dağıtım yapıyordu.

İlgili Haberler
İzmir için kritik yağış uyarısı. Bu kez çok daha kuvvetli geliyor
Göle dönen sokakta vatandaşlar düşe kalka yürüdü. İzmir’deki selin boyutu gündüz ortaya çıktı
İzmir'de fırtına etkili oldu: Deniz taştı, sirenler çaldı
İzmir’de ‘keskin nişancı’ paniği: İki ayda 5 kişi ve 2 köpek vuruldu
Öne Çıkanlar
Baldur’s Gate 3 yılın oyunu mu? Hayaller gerçeğe dönüştü
Baldur’s Gate 3 yılın oyunu mu? Hayaller gerçeğe dönüştü
Asgari ücret ve emekli maaş zamlarıyla ilgili Mehmet Şimşek ilk sinyali verdi
Asgari ücret ve emekli maaş zamlarıyla ilgili Mehmet Şimşek ilk sinyali verdi
Vatandaş yapılan Afgan’ın 2 karısını da eş olarak kayda geçirdiler. Binlerce Afgan vatandaş yapılmış
Vatandaş yapılan Afgan’ın 2 karısını da eş olarak kayda geçirdiler. Binlerce Afgan vatandaş yapılmış
Seçil Erzan’ın Fatih Terim Fonu’nda pos tefeciliği detayı!
Seçil Erzan’ın Fatih Terim Fonu’nda pos tefeciliği detayı!
Çilekli'deki kolejin alınamayan kirası. Fulya'daki benzin istasyonu skandalı. Futbolun sarı saçlı kara belası Şerafettin Tilki yazdı
Çilekli'deki kolejin alınamayan kirası. Fulya'daki benzin istasyonu skandalı. Futbolun sarı saçlı kara belası Şerafettin Tilki yazdı
Türk Telekom’un kasasına vatandaşın sırtından 150 milyon lira daha giriyor!
Türk Telekom’un kasasına vatandaşın sırtından 150 milyon lira daha giriyor!
Son Haberler
Borsa günü düşüşle tamamladı Ekonomi
Borsa günü düşüşle tamamladı
Trafikte çıkan tartışmada biri 'tampon' ile saldırdı, diğeri bıçakla karşılık verdi Gündem
Trafikte çıkan tartışmada biri 'tampon' ile saldırdı, diğeri bıçakla karşılık verdi
Galatasaray maçı Manchesterlı 2 oyuncunun sonu oldu Spor
Galatasaray maçı Manchesterlı 2 oyuncunun sonu oldu
Somalili korsanlar bir haftada İran bandıralı ikinci gemiyi kaçırdı Dünya
Somalili korsanlar bir haftada İran bandıralı ikinci gemiyi kaçırdı
Paris Hilton oğlu hakkında yapılan acımasız yorumlara isyan etti Magazin
Paris Hilton oğlu hakkında yapılan acımasız yorumlara isyan etti
Bankada dolar hesabı olanlar şaşkın! Merkez Bankası açıkladı, aylar sonra bir ilk yaşandı Ekonomi
Bankada dolar hesabı olanlar şaşkın! Merkez Bankası açıkladı, aylar sonra bir ilk yaşandı
TBMM Başkanı Kurtulmuş Can Atalay için ‘yeni anayasayı’ işaret etti Gündem
TBMM Başkanı Kurtulmuş Can Atalay için ‘yeni anayasayı’ işaret etti