İzmir’de çocuklara ücretsiz süt desteğine Sayıştay engeli

Sayıştay, İBB’nin üretici kooperatiflerinden ürün almasını ve 'Süt kuzusu' projesi kapsamında ücretsiz süt dağıtımını durdurma kararı aldı.



Sayıştay’ın kararına tepki gösteren Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “İktidarın İzmir’le olan hesabı, engellemeleri bitmiyor... İster asın, ister tutuklayın. Bizler ve Tunç Soyer İzmir’den ve halkımızdan yana olmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, X (Twitter) hesabından şunları kaydetti:

"İKTİDARIN İZMİR'LE OLAN HESABI BİTMİYOR"

“İktidarın İzmir’le olan hesabı, engellemeleri bitmiyor. Sayıştay kararıyla büyükşehir belediyemizin süt kuzusu projesi kapsamında süt üereten kooperatiflerden süt almasını engelledi. Ne çocuklarımızı sütsüz ne kooperatifimizi öksüz bırakmayacağız. Tıpkı iktidarın İzmirliyi, üreticiyi, köylüyü korkutmaya çalışmasına pabuç bırakmayacağımız gibi. İster asın, ister tutuklayın. Bizler ve Tunç Soyer İzmir’den ve halkımızdan yana olmaya devam edeceğiz”



SÜT KUZUSU PROJESİ NEDİR?

Üretici kooperatiflerinden alımını yaptığı sağlıklı sütleri 2005 yılında İzmir'de 240 okulda 210 bin çocuğa başarıyla ulaştıran İzmir Büyükşehir Belediyesi Türkiye’ye örnek olmuştu.

Okullarda süt dağıtımı projesinin 2012 yılında devlet tarafından tüm okullarda uygulamaya alınmasıyla İzmir Büyükşehir Belediyesi bu kez minikler için Süt Kuzusu Projesi'ni hayata geçirdi.

Türkiye'de bir yerel yönetim ve üretici kooperatifinin birlikte hayata geçirdiği en önemli sosyal sorumluluk projelerinden biri olan Süt Kuzusu Projesi ile üretici kooperatifinden alım yapılıyor, 1-5 yaşları arasındaki miniklerin evlerine ayda bir 8 litre ücretsiz süt götürülüyordu.

Her gün İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden yola çıkan 62 ekip kent genelinde dağıtım yapıyordu.