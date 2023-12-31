PTT 725 milyonluk ihale verdiği şirketin skandal isteğini koşulsuz kabul etti. Büyük usulsüzlüğü Sayıştay ortaya çıkardı

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PTT 725 milyonluk ihale verdiği şirketin skandal isteğini koşulsuz kabul etti. Büyük usulsüzlüğü Sayıştay ortaya çıkardı
PTT’de meydana gelen büyük usulsüzlüğü Sayıştay ortaya çıkardı. PTT’nin davet usulü ile yaptığı ihalede 725 milyon liralık sözleşme imzalayan şirket sözleşmeyi devretmek istedi. PTT’nin bu talebi koşulsuz şartsız kabul etmesi ve söz konusu ihaleyi Sayıştay usulsüzlük olarak niteledi.

Sayıştay’ın incelemelerin ardından hazırlanan denetim raporu, “Bu kadarı da olmaz” dedirten usulsüzlükleri ortaya koydu.

Birgün gazetesinden Mustafa Bildircin’in haberine göre, PTT, ana faaliyet alanındaki dağıtım işini davet usulü ihale ile 2 Haziran 2022 tarihinde özel bir şirkete verdi. Şirket ile PTT arasında 725 milyon 152 bin 452 TL’lik anlaşma yapıldı. PTT ile yaptığı anlaşma kapsamında 2 Ağustos 2022 tarihinde işe başlaması beklenen şirket, Türkiye’deki ekonomik konulardan kaynaklı değişiklikler” gerekçesiyle sözleşmeyi devretmek istediğini belirten bir dilekçeyi PTT’ye gönderdi.

PTT yönetimi ise 10 Ağustosta, koşulsuz şartsız sözleşme devrini onayladı. Onayın ardından sözleşme, 29 Ağustos’ta başka bir firmaya devredildi. Sayıştay denetçileri, dağıtım işinin PTT’nin ana faaliyetlerinden birinin olduğunun altını çizerek şunları kaydetti:

“Dağıtım işinin davet usulü ile yapılmasındaki en önemli gerekçenin yüklenicinin bu işi yapabilme kabiliyeti olduğu açıktır. Buna rağmen birinci bölge için yüklenicinin, sözleşmeyi devretmek için PTT’ye başvurması ve PTT’nin de koşulsuz şartsız bu devri kabul etmesi, davet usulü ile yapılan bu işin, davet gerekçesine aykırılık teşkil etmektedir.”

DAVET USULÜ İLE TEMİZLİK

PTT’deki mevzuata aykırı ihaleler bununla da sınırlı kalmadı. Kurumun, personel çalıştırılmasına dayalı temizlik işini dahi davet usulü ile şirkete verdiği belirlendi. Sayıştay, “Kaynakların etkili ve verimli” kullanılması gerektiğinin altını çizerek PTT’yi uyardı.

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