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İzmir'de dolu yağışı etkili oldu 

İzmir’in Çeşme ilçesinde sabah saatlerinden itibaren ceviz büyüklüğünde dolu yağışı görüldü. Vatandaşlar zor anlar yaşadı. 

Haber Giriş: 6 Nisan 2023 Perşembe - 10:16
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İzmir'de dolu yağışı

İzmir'de dolu yağışı etkili oldu 
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İHA'nın haberine göre, İzmir'in turistik kenti Çeşme'de, sabah erken saatlerde fırtına ile birlikte dolu yağışı etkili oldu. Kentin cadde ve sokaklarını, plajları kar yağmış gibi beyaza bürüyen dolu yağışı, ulaşımda zaman zor anlar yaşattı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yaptığı uyarılar sonrası İzmir’in bazı bölgelerinde yağış, sabah saatlerinden itibaren etkili olmaya başladı. Çeşme ilçesinde şimşekler ve gök gürültüsü eşliğinde sağanak yağış başladı. Bardaktan boşalırcasına yağan sağanak, yerini zaman zaman dolu yağışına bıraktı. Ceviz büyüklüğündeki dolu nedeniyle İzmir'in turistik kenti beyaza büründü.

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