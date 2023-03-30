Mersin'de hayatı felç eden dolu yağışının görüntüleri ortaya çıktı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Mersin'de şiddetli yağış ve fırtına beklendiği konusunda uyarı yaptı. Beklenen yağış öğle saatlerinde gök gürültülü şiddetli yağmur ile geldi. Şiddetini artıran yağmur doluya dönüştü.

Silifke ve Erdemli’de etkili olan dolu, Toroslar’ın yüksek kesimleri ve kent merkezini de etkisi altına aldı. Aninden bastıran doluya hazırlıksız yakalanan vatandaşlar olumsuz etkilendi.

Dolu yağışıyla birlikte her yer bembeyaz olurken, doluya cadde ve sokaklarda yakalanan bazı vatandaşlar saklanacak yer aradı.

PAZARDA TENTELER ÇÖKTÜ

Dolu yağışının ardından esnaf, kaldırımlarda ve dükkanlarının önünde biriken doluyu temizledi. Yaklaşık 10 dakika süren yağış trafiği felç etti.

Şiddetli dolu yağışı esnasında seyir halinde olan sürücüler de zor anlar yaşadı.

Pazar yerinde esnafın tentelerinin çöktüğü anın videosu, yağışın şiddeti gözler önüne serdi.