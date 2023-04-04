Ani sel, fırtına, toz aşınımı... Meteoroloji tüm bölgeleri uyardı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden (MGM) yapılan son açıklamaya göre; Türkiye’nin kuzey, iç ve batı bölümlerinde parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı, Batı ve Orta Karadeniz'in yağmur ve sağanak yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği öngörülüyor.

Yağışların Marmara'nın batısı ile Kıyı Ege'de yerel olarak kuvvetli olması tahmin ediliyor.

Bugün (4 Nisan 2023 / Salı) Güneydoğu Anadolu bölge geneli ile Malatya ve Elazığ çevrelerinde toz taşınımı bektentisi var. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi riskine karşı uyarı yapıldı.

HAVA SICAKLIĞI

Hava sıcaklığının iç ve doğu kesimlerde artması beklenirken, batı kesimlerde yağışla birlikte 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde büyük bir değişiklik olmayacağı, genellikle mevsim normalleri üzerinde devam edeceği öngörülüyor.

RÜZGAR

Rüzgarın genellikle güney ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, bu akşam ve gece saatleri itibarıyla Marmara'nın güneyi, Ege ve Göller yöresinde, bugün (4 Nisan 2023 / Salı) Marmara'nın güneyi, Ege, Akdeniz'in iç ve batı kesimleri, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri ile Hatay çevrelerinde kuvvetli, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Ege ve Batı Akdeniz'in batısında zaman zaman kısa süreli fırtına (40 ila 80 zaman zaman 90 km/saat) eseceği öngörülüyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ, FIRTINA, TOZ AŞINIMI, ÇIĞ UYARILARI

KUVVETLİ YAĞIŞ

Yağışların Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege'de yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (ulaşımda aksamalar, ani sel, yerel su baskını vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

FIRTINA

Rüzgarın güneyli yönlerden bu akşam ve gece saatlerinde Marmara'nın güneyi, Ege ve Göller yöresinde, bugün (Salı) Marmara'nın güneyi, Ege, Akdeniz'in iç ve batı kesimleri, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri ile Hatay çevrelerinde kuvvetli, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Ege ve Batı Akdeniz'in batısında zaman zaman kısa süreli fırtına (40 ila 80 zaman zaman 90 km/saat) eseceği tahmin edildiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı (ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

TOZ TAŞINIMI

Deprem Bölgesinde bugün (Salı) Urfa’nın güney kesimlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere Kilis, Antep, Urfa, Adıyaman, Elazığ, Malatya ve Diyarbakır çevrelerinde Suriye kaynaklı toz taşınımı öngörülüyor.

ÇIĞ TEHLİKESİ

Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek yamaçlarında çığ tehlikesi riski bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyarı yapıldı.

MARMARA BÖLGESİ

Çok bulutlu, batısı ile bugün (Salı) bölge genelinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerine kaadar Edirne, Tekirdağ, Çanakkale, Kırklareli çevreleri ile Balıkesir'in batı kıyılarında yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın güney kesimlerinde güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-80 km/saat) şeklinde eseceği öngörülüyor.

EGE BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; gece saatlerinde bölgenin kıyı kesimlerinde (İzmir, Aydın, Muğla ve Kuzey Ege kıyıları) yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın bölge genelinde güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-90 km/saat) şeklinde eseceği öngörülüyor.

AKDENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu, zamanla iç ve batısının çok bulutlu, Batı Akdeniz bölümü ile Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın iç ve batı kesimleri ile Hatay çevrelerinde güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-80 km/saat) şeklinde esmesi tahmin ediliyor.

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu, bugün (Salı) öğle saatlerinden sonra bölgenin kuzey ve batısının yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bölge genelinde güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-80 km/saat) şeklinde esmesi öngörülüyor

BATI KARADENİZ BÖLÜMÜ

Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bugün (Salı) iç kesimlerinde güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi öngörülüyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLÜMLERİ

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Orta Karadeniz'in yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın iç kesimlerinde güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-90 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunduğu belirtildi.

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu, geçeceği tahmin ediliyor. bugün (Salı) öğle saatlerinden sonra Malatya ve Elazığ çevrelerinde toz taşınımı bekleniyor. Yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunduğu belirtildi.

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bugün (Salı) Şanlıurfa'nın güney kesimlerinde kuvvetli olmak üzere bölge genelinde toz taşınımı öngörülüyor.