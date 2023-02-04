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İzmir'de 62 düzensiz göçmen kurtarıldı

İzmir'in Çeşme ve Seferihisar ilçeleri açıklarında Yunanistan kuvvetleri tarafından geri itilen 62 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Haber Giriş: 4 Şubat 2023 Cumartesi - 08:19
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İzmir'de düzensiz göçmenler kurtarıldı

İzmir'de 62 düzensiz göçmen kurtarıldı
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İHA'nın haberine göre, İzmir'in Çeşme ve Seferihisar ilçeleri açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 62 düzensiz göçmen kurtarıldı.  
İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarındaki 2 botta düzensiz göçmenlerin bulunduğu bilgisi üzerine bölgeye botlar sevk edildi. Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen botlardaki 45 düzensiz göçmen kurtarıldı. 
Ekipler, Çeşme ilçesi açıklarındaki iki ayrı bölgede de Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen can sallarındaki 17 düzensiz göçmeni de karaya çıkardı. Kurtarılan göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresine sevk edildi.

 

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Tekin Ertürk
4.02.2023 09:00
Düzenli, düzensiz göçmen ne ya! Yunanistan almıyor, biz neden alıyoruz? Hemen ülkelerine gönderilmeli.  
 
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﻿İzmir'de 62 düzensiz göçmen kurtarıldı
﻿İzmir'de 62 düzensiz göçmen kurtarıldı
﻿İzmir'de 62 düzensiz göçmen kurtarıldı
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