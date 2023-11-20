İzmir'de kafasına silah dayayıp İsrail'i protesto etti

İzmir Konak’ta Cumhuriyet Bulvarı'na saat 13.00 sıralarında otomobili ile gelen bir kişi, araçtan inip, elindeki İsrail bayrağını yere serdi.

Pakistan uyruklu ve ismi Muhammet olduğu öğrenilen kişi, eline Türk bayrağı alıp daja sonra da başına tabanca dayadı.

Bunun üzerine çevredekilerin ihbarı sonrası olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Şahsın aracına astığı pankartta bir kurt, Recep Tayyip Erdoğan, Abdülhamit ve Mustafa Kemal Atatürk fotoğrafları bulunuyor.

Pankartta ise "İzmir halkının yüreği büyüktür. Allahımız birdir, dinimiz birdir. Türk Kürt birdir" ifadeleri yer alıyor.

2 SAAT SONRA TESLİM OLDU

Pakistan uyruklu şahıs polis ekiplerinin 2 saatlik ikna girişimleri sonucunda teslim oldu.

DAHA ÖNCEDE KENDİSİNİ BIÇAKLA YARALAMIŞ

Ekiplerinin uzun süreli ikna çalışmalarına olumlu cevap vermeyen Muhammad N., kiraladığı aracın firma yetkilisi tarafından yaklaşık 3 saatlik çabaların ardından silahını yere bırakarak ikna edildi.

Gözaltına alınan şahıs emniyete götürülürken, Muhammad N.’nin psikolojik sorunları olduğu ve daha öncede kendisini bıçakla yaraladığı öğrenildi.