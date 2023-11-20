Çocuklara 'soykırım' şarkısı söylettiler. Dünya Çocuk Hakları Günü'nde İsrail'den skandal hareket

Dünya Çocuk Hakları Günü'nde İsrail merkezli yayın kuruluşu KAN'ın paylaştığı video tepki çekti. Paylaşılan videoda İsrailli çocukların Gazze'ye dönük soykırımı destekleyen sözler içeren bir şarkı söylediği görüldü.

KAYNAK: AA
Çocuklara 'soykırım' şarkısı söylettiler. Dünya Çocuk Hakları Günü'nde İsrail'den skandal hareket

İsrail'de yaşları 6 ile 12 arasında değişen çocuklara, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü'nde "Gazze'yi yok edin" çağrısı yapan şarkı söyletildi. İsrail merkezli yayın kuruluşu KAN'ın sosyal medya hesabından paylaşılan videoda, çocuklar "2023 Dostluk Şarkısı (Friendship Song 2023)" isimli bir şarkıyı söylüyor.

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ÇOCUK HAKLARI GÜNÜ'NDE ÇOCUKLARA SOYKIRIM ŞARKISI SÖYLETTİLER

Ancak 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü'nde yayımlanan şarkının sözlerinde, Gazze için 'yok etme' ve 'orada bir şey kalmayacak' mesajları veriliyor. Söz konusu şarkının sosyal medyada tepki çekmesinin ardından, platformdan kaldırıldı. Bazı sosyal medya kullanıcıları, şarkının 'şiddet' ve 'soykırım' mesajları içerdiğini söyleyerek eleştirdi.

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Çocuklara söyletilen soykırım şarkısının sözleri ise şöyle:

"Gazze kıyılarında bir sonbahar akşamı

Uçaklar bombalıyor, yıkım, yıkım

İsrail Savunma Kuvvetleri sınırı geçiyor

Gamalı haç taşıyanları yok edin

Başka bir yıl, orada bir şey kalmayacak

Evlerimize güvenli bir şekilde döneceğiz

Bir yıl içinde hepsini yok edeceğiz

Ve sonra tarlalarımızı süreceğiz

Ve hepsini hatırlayacağız

Sen billur gibi güzel ve safsın

Çünkü bu kötülüğü kalplerimiz hiç unutmayacak

Aramızdaki bu sevgi, kanla kutsanmıştır

Geri dönecek ve aramızda serpileceksin

Şimdi kelimeler tükendi

Ruhumuz haykırıyor

Çünkü ruhumuz sadece şarkı söylemiyor

Çünkü ruhumuz savaşıyor da

Tek millet, sonsuza kadar tek millet

Susmayacağız ve tüm dünyaya göstereceğiz

Düşmanlarımızı bugün nasıl yok ettiğimizi"

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