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Bülent Ersoy'un sahnede elbisesi koptu. Korumaları hemen önlem aldı

İzmir'de sahneye çıkan ünlü sanatçı Bülent Ersoy, sahnede elbisesinin açılması nedeniyle zor anlar yaşadı. Ersoy'un imdadına korumaları yetişti.

Haber Giriş: 6 Eylül 2022 Salı - 10:30
Son Güncelleme: 6 Eylül 2022 Salı - 11:06
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İzmir'de sahne alan sanatçıı Bülent Ersoy, sahnede elbisesinin açılması sonucu zor anlar yaşadı

Bülent Ersoy'un sahnede elbisesi koptu. Korumaları hemen önlem aldı
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İzmir Enternasyonal Fuarı kapsamındaki Çim Konserleri'nde sahneye çıkan Bülent Ersoy, sahnede zor anlar yaşadı. Bülent Ersoy'un iddialı dekolteli mavi elbisesi hayli dikkat çekti.

Bülent Ersoy'un dekoltesini görenler "Makyaj tamam ama dekolte abartılmış" yorumlarında bulundu. Diva şarkı söylediği sırada dekoltesinin azizliğine uğradı. Bir anda elbisesi kopan Ersoy'un göğüsleri açıldı.

Bülent Ersoy neye uğradığını şaşırdı ve o anlarda yardımına yardımcıları yetişti. Elbisesine yapılan müdahale sonrasında konserine devam eden Ersoy sanat yaşamında sahnede ilk kez böyle bir elbise kazası geçirmiş oldu.

 

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