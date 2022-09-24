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  • Hayranı sahneye atlayıp Bülent Ersoy'u dudağından öptü. Görüntüler yıllar sonra ortaya çıktı

Hayranı sahneye atlayıp Bülent Ersoy'u dudağından öptü. Görüntüler yıllar sonra ortaya çıktı

Türk Sanat Müziği’nin Diva lakaplı sanatçısı Bülent Ersoy'un yıllar öncesine ait bir konserde çekilen görüntüleri ortaya çıktı. Ünlü sanatçının konseri sırasında bir hayranın sahneye atlayarak Bülent Ersoy’u dudağından öptüğü anlar sosyal medyada gündem oldu.

Haber Giriş: 24 Eylül 2022 Cumartesi - 16:03
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Hayranı sahneye atlayıp Bülent Ersoy'u dudağından öptü! Görüntüler yıllar sonra sosyal medyada gündem oldu

Hayranı sahneye atlayıp Bülent Ersoy'u dudağından öptü. Görüntüler yıllar sonra ortaya çıktı
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Bülent Ersoy’un yıllar öncesine ait ortaya çıkan konser görüntüsü sosyal medyayı salladı. Görüntülerde; Ersoy’un şarkı söylediği sırada bir hayranı sahneye atlıyor, ünlü ismi dudağından öpüyor. 

Yıllar öncesinde verdiği bir konser sırada Bülent Ersoy’un bir hayranının bir anda sahneye atlayarak ünlü ismi dudağından öptüğü anlar sosyal medyanın en çok konuşulan konuları arasına girdi.

Konserde sahne kenarına gelerek Diva’nın elini tutan hayranı bir anda sahneye atlayarak ünlü ismi dudağından öptü. Yaşadığı olay karşısında şaşkınlığını gizlemeyen Ersoy ise hayranına gülümseyerek tepki verdi.

Görüntülerin hangi konserde ve kaç yıllarında çekildiği bilinmezken hayranın kimliği de belirsizliğini korudu.
 

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