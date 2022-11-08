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Bülent Ersoy cami müezzinini evine çağırıp ders verdi

Türk sanat müziğinin divası Bülent Ersoy, yaşadığı bölgenin müezzininin ezan makamını doğru okumadığını belirterek müezzine ders verdi. Evine çağırdığı müezzine eğitim veren Ersoy, "İşte şimdi daha güzel oldu" dedi.

Haber Giriş: 8 Kasım 2022 Salı - 09:16
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Bülent Ersoy cami müezzinini evine çağırdı ve ezan makamı dersi verdi

Bülent Ersoy cami müezzinini evine çağırıp ders verdi
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TV100'den Onur Üçkarışoğlu'nun haberinde yer alan bilgilere göre, Türk sanat müziğinin sevilen ismi ve güçlü sesi Bülent Ersoy, Caddebostan'da oturduğu apartman dairesinin yanındaki camide okunan ezanın makamlarının yanlış okunduğunu fark etti.

Hatanın devam etmemesi için kolları sıvayan Diva, her ezan okunduğunda müezzinin kendisini duyması için cama çıkıp ezana eşlik ettiğini belirtti.

Çabalarının sonuçsuz kalması ve hatanın düzelmemesi üzerine Ersoy, çareyi müezzini yanına çağırmakta buldu.

Kapıcıya talimat veren Ersoy, müezzine ezanı nasıl okuyacağının dersini verdi.

Dersten sonra ise "İşte şimdi daha güzel oldu" yorumunda bulundu.

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