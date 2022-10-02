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  • Bakan Nebati'ye Bülent Ersoy da katıldı: Anlaşılmaz kelimelerle konserini neden iptal ettiğini açıkladı

Bakan Nebati'ye Bülent Ersoy da katıldı: Anlaşılmaz kelimelerle konserini neden iptal ettiğini açıkladı

Bülent Ersoy sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Polat Yağcı ile aralarında yaşanan bazı olumsuz diskosyonlar nedeniyle konseri iptal ettiğini belirtti. Ersoy'un kullandığı dile aşina olmayan takipçileri Diva'nın bu açıklaması sonrası araştırmalara başladı.

Haber Giriş: 1 Ekim 2022 Cumartesi - 21:52
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Anlaşılmaz kelimelerle konserini neden iptal ettiğini açıkladı. Bakan Nebati'ye Bülent Ersoy da katıldı

Bakan Nebati'ye Bülent Ersoy da katıldı: Anlaşılmaz kelimelerle konserini neden iptal ettiğini açıkladı
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Yapımcı Polat Yağcı ile anlaşamayan şarkıcı Bülent Ersoy, 9 Ekim'de İstanbul'da vereceği konserinin iptal olduğunu Osmanlıca kelimeler kullanarak duyurdu. Ersoy'un açıklamasını gören kullanıcılar yazanları anlamakta güçlük çekti.

"TEK TARAFLI KONSERİMİ İPTAL ETTİM"

Paylaşımında Polat Yağcı ile anlaşmazlıklar yaşadığını söyleyen Bülent Ersoy, "Pek muhterem takipçilerim ve saygıdeğer sanatsever velinimetin dinleyicilerim... 9 Ekim tarihindeki sayın Polat Yağcı beyefendinin emr-ü iradelerinde gerçekleşecek olan konserimi sayın Yağcı ile aramdaki gerçekleşen bazı olumsuz diskosyonlarımız gereği tek taraflı şahsım olarak icra-i faaliyet edecek olduğum bu konserimi iptal ettiğimi zaat-ı şahanelerinizle paylaşmayı lüzumlu gördüm" dedi.

OKUMAKTA ZORLANDIM

Bülent Ersoy'un açıklaması kısa sürede sosyal medyada gündem olurken birçok kullanıcı, Diva'nın Osmanlıca kelimeler kullanmasına dikkat çekti. Açıklamayı anlayamadıklarını belirten kullanıcılar, "Okumakta zorlandım" yorumunu yaptı.

DİSKOSYON ARAMALARI YAPILDI

Bülent Ersoy'un resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklama sonrası vatandaşlar "Bülent Ersoy'un açıklamasındaki diskosyon nedir?" sorularının yanıtlarını araştırmaya başladı. İşte diskosyonun anlamı:

Diskosyon karşılıklı münazara, konuşma, ele alma anlamına gelmektedir.

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Yurttas
2.10.2022 11:54
Divan edebiyatını gayet iyi biliyor 1) Mefâilün / Mefâilün / Feûlün 2) Feilâtün / Feilâtün / Feilâtün / Feilün 3) Fâilâtün / Fâilâtün / Fâilâtün / Fâilün  
 
Hakikat
2.10.2022 11:47
Okumakta zorlanmışlar.. Okumayın boş verin denk gelirse radyoda televizyonda dinleyin hatta izlemeyin..  
 
Diskasyon ne Arapça ne Farsça ne de Türkçedir
2.10.2022 01:39
Osmanlı dili diye bir dil yoktur. Ayrıca Osmanlı devleti Osmanoğlu sülalesine ait bir krallıktır. Ben padişah/kral olabiliyor muyum? Hayır!  
 
TÜM YORUMLAR (8)
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