Bakan Nebati'ye Bülent Ersoy da katıldı: Anlaşılmaz kelimelerle konserini neden iptal ettiğini açıkladı

Yapımcı Polat Yağcı ile anlaşamayan şarkıcı Bülent Ersoy, 9 Ekim'de İstanbul'da vereceği konserinin iptal olduğunu Osmanlıca kelimeler kullanarak duyurdu. Ersoy'un açıklamasını gören kullanıcılar yazanları anlamakta güçlük çekti.

"TEK TARAFLI KONSERİMİ İPTAL ETTİM"

Paylaşımında Polat Yağcı ile anlaşmazlıklar yaşadığını söyleyen Bülent Ersoy, "Pek muhterem takipçilerim ve saygıdeğer sanatsever velinimetin dinleyicilerim... 9 Ekim tarihindeki sayın Polat Yağcı beyefendinin emr-ü iradelerinde gerçekleşecek olan konserimi sayın Yağcı ile aramdaki gerçekleşen bazı olumsuz diskosyonlarımız gereği tek taraflı şahsım olarak icra-i faaliyet edecek olduğum bu konserimi iptal ettiğimi zaat-ı şahanelerinizle paylaşmayı lüzumlu gördüm" dedi.

OKUMAKTA ZORLANDIM

Bülent Ersoy'un açıklaması kısa sürede sosyal medyada gündem olurken birçok kullanıcı, Diva'nın Osmanlıca kelimeler kullanmasına dikkat çekti. Açıklamayı anlayamadıklarını belirten kullanıcılar, "Okumakta zorlandım" yorumunu yaptı.

DİSKOSYON ARAMALARI YAPILDI

Bülent Ersoy'un resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklama sonrası vatandaşlar "Bülent Ersoy'un açıklamasındaki diskosyon nedir?" sorularının yanıtlarını araştırmaya başladı. İşte diskosyonun anlamı:

Diskosyon karşılıklı münazara, konuşma, ele alma anlamına gelmektedir.