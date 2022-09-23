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Bülent Ersoy’dan frikik açıklaması: Artık çift dikiş attırıyorum!

Türk Sanat Müziği’nin ‘Diva’sı Bülent Ersoy, önceki akşam Arnavutköy’de balıkçı çıkışı objektiflere yansıdı. Ersoy, konserde elbisesinin azizliğine uğrayarak frikik vermesi hakkında konuştu.

Haber Giriş: 23 Eylül 2022 Cuma - 11:20
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Bülent Ersoy'dan çift dikişli frikik önlemi!

Bülent Ersoy’dan frikik açıklaması: Artık çift dikiş attırıyorum!
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Diva lakaplı sanatçı Bülent Ersoy, önceki akşam Arnavutköy Sur Balık’ta modacısı Burcu Sedef ile bir araya geldi. 

Modacısı Burcu Sedef ve iş insanı Murat Karabova ile yemek yiyen Bülent Ersoy, mekan çıkışında yine iki ismin koluna girmesi ile aracına doğru yöneldi. 

9 Ekim'de Kuruçeşme'de konser verecek olan Diva, "Konser için kıyafet provasından çıktık, çok güzel olması için saatlerce uğraşıyoruz" dedi. 

Geçtiğimiz günlerde İzmir'de verdiği konser sırasında elbisesinin azizliğine uğrayarak frikik veren Ersoy, "Sormayın, bazen oluyor. Kıyafetlerimi Burcu yapıyor, çok güzel ciciler yaptı. Frikik vermeyeyim diye... Bu defa çift dikiş attırıyorum" diyerek kahkaha attı. 

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