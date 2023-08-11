İstanbul'da fabrika yangını

Arnavutköy'ün Yassıören Mahallesi'ndeki Akpınar Sanayi Bölgesi Bayındır Caddesi'nde 5 bin metrekare alana kurulu 4 katlı cam üretim tesisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İstanbul'da fabrika yangını

Yangın, saat 05.00 sıralarında Arnavutköy Yassıören Mahallesi Bayındır Caddesi Akpınar Sanayi Bölgesi içinde bulunan 5 bin metrekare alana kurulu 4 katlı cam üretim fabrikasında meydana geldi. İddiaya göre, giriş katı matbaa üst katları ise cam üretim fabrikası olarak kullanılan binanın birinci katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Ölü ve yaralının olmadığı öğrenilen yangına, Arnavutköy ve çevre ilçelerden itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.

Öte yandan, fabrikada çalışan işçilerin yangından kendi imkanlarıyla kurtuldukları bildirildi.

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