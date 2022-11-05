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İzmirliler 9 Kasım’ı 10 Kasım’a bağlayan gece uyumayacak

Ata'nın 84'ncü yıl dönümün İzmirliler uyumayacak. Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı nöbetiyle anacak. Nöbet, Cumhuriyet Meydanı'nda 9 Kasım saat 21.05'te başlayacak ve 10 Kasım sabah 09.05'e kadar sürecek.

Haber Giriş: 5 Kasım 2022 Cumartesi - 13:59
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İzmirliler 9 Kasım’ı 10 Kasım’a bağlayan gece uyumayacak

İzmirliler 9 Kasım’ı 10 Kasım’a bağlayan gece uyumayacak
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Ölümünün 84. yıl dönümünde İzmir, ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı nöbetiyle anacak. Nöbet, Cumhuriyet Meydanı'nda 9 Kasım saat 21.05'te başlayacak ve 10 Kasım sabah 09.05'e kadar sürecek.
İzmir Büyükşehir Belediyesi, ölümünün 84. yıl dönümünde Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü anmak için saygı nöbeti düzenliyor. Nöbet 9 Kasım saat 21.05'ten 10 Kasım 09.05'e kadar sürecek. Cumhuriyet Meydanı'nda tutulacak nöbet için özel ışıklandırmayla “1938 sonsuzluk sembolü” çizilecek. Sembolün pek çok noktasında ise 30 dakikalık ve bir saatlik dönüşümlerle sabaha kadar saygı duruşunda bulunulacak.
Saygı nöbetine katılmak isteyenler Kordon'da çadır kurabilecek. Katılımcılara gece boyunca İzmir Büyükşehir Belediyesi lojistik destek sağlayacak. Programa ünlü sanatçılar, yazarlar ve sporcular da katılacak.


 

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