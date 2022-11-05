Yandaş gazetenin yazarı Engin Ardıç Atatürk'e 'Diktatör' dedi. 100 sayfa tarih okusaydın da Atatürk'ün Serbest Fırka muhalefet partisini kurdurduğunu öğrenseydin

Sabah Gazetesi yazarı Engin Ardıç, tek partili dönemde dikta yönetiminin pekiştirilmesi için gayret gösterildiğini iddia ederek, "Propaganda yapmak istiyorlar ama çapları yetersiz olduğu için bunu ahmakça yapıyorlar. Kimisi sallıyor: "Atatürk ülkeye demokrasiyi getirdi!" diye yazdı.



Ardıç'ın yazısının ilgili bölümü şöyle:

Propaganda yapmak istiyorlar ama çapları yetersiz olduğu için bunu ahmakça yapıyorlar.



Kimisi sallıyor: "Atatürk ülkeye demokrasiyi getirdi!"



Kimisi daha beter sallıyor: "Çok partili sisteme geçmek için otuzlu yıllarda bütün önlemler alınmış, bütün hazırlıklar yapılmıştır!"



Tam tersi oldu, tek parti diktasını pekiştirmek için büyük gayret gösterildi.



Nasıl olsa kendi kamuoylarında bunları bilen yok, salla gitsin.



Gözü kapalı inanmaya hazır bir sürü de budala var, tıpış tıpış.



Propaganda yapacaksan akıllıca yapacaksın.



Goebbels öyle yapıyordu.



Hemen her söylediği yalandı ama yutturuyordu.



Bunlar beceremiyorlar ve gülünç oluyorlar.