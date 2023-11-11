James Bond filmindeki Alman Mücevheri isimli hurda gemisi tüm parasını bitirdi şimdi yardım bekliyor

1963 yapımı olan ve başrollerinde Sean Connery 'nin oynadığı James Bond filmi "Rusya'dan Sevgilerle"nin çekim yeri olarakta bilinen gemi İstanbul'a da gelmişti.

Christopher Willson 14 yıl önce 85 kabinli bir yolcu gemisini satın aldı ve tüm servetini yatırdığı halde hâlâ tadilatı bitmedi. 1963 yapımı olan ve başrollünde Sean Connery 'nin oynadığı James Bond filmi "Rusya'dan Sevgilerle"nin çekim yeri olarakta bilinen gemi İstanbul'a da gelmişti.

Samimi Haber’in The Sun'dan derlediği habere göre, Christopher Willson devasa gemiyi restore etmek için kalbini, ruhunu ve neredeyse tüm parasını Alman yapımı olan bu eski gemiye döktü.

2008'de Craiglists reklamını gördükten sonra Willson, Kaliforniya'ya demirlemiş olan 75 metre uzunluğunda ,2 bin 496 tonluk yolcu gemisini tamamen ilgiden dolayı görmeye gitti.

Yüzen otelde üç güverte, 85 kabin, en-suite banyo, yemek odası, salon ve büyük bir açık yüzme havuzu bulunuyordu.

Willson, geminin tarihini araştırdı ve geminin ilk olarak 1955 yılında Almanya'da inşa edildiğini ve Wappen von Hamburg olarak adlandırıldığını keşfetti.

2. Dünya Savaşı'nın ardından savaşın harap ettiği ülkede inşa edilen ilk büyük ölçekli yolcu gemilerinden biriydi ve "Almanya'nın Mücevheri" olarak anılıyordu. Gemi, Hollywood'da da kısa bir kariyere sahip oldu. 1963 yapımı James Bond filmi "Rusya'dan Sevgilerle"nin çekim yeriydi.

Willson sahibiyle "gerçekten iyi bir anlaşma" yaptıktan sonra dev gemiyi satın almaya karar verdi ve onu 1 milyon sterlinin biraz altında bir fiyata satın aldı. Cesur tekne sahibi şimdi gemiyi tamamlamak için 2,5 milyon sterlin toplamayı umuyor.

Hatta tüm ilerlemelerini yeni bir YouTube kanalı olan Aurora Restorasyon Projesi'nde listeleyerek sosyal medyanın gücünden bile yararlanıyor.