James Bond'un kızı babasının izinden gidiyor

İngiliz oyuncu Daniel Craig, James Bond karakterine beşinci ve son kez hayat vererek ikonik role veda etmişti. Craig'in kızı Ella Loudon'un "Bond kızı"nı andıran sosyal medya paylaşımı ise gündem oldu.

James Bond'un kızı babasının izinden gidiyor

James Bond’u canlandıran İngiliz oyuncu Daniel Craig, "No Time To Die" filmiyle ikonik role veda etti.

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Yeni James Bond'un kim olacağı hala gizemini korurken Craig'in kızı Ella Loudon'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi.

31 yaşındaki Loudon, sosyal medya hesabında ünlü Bond kızı Ursula Andress'i andıran bir kare yayınladı.

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"Dr. No" filmindeki beyaz bikinili görünümüyle akıllarda yer eden Bond kızı Ursula Andress, Bond filmlerinin unutulmaz karakterleri arasında yer alıyor.

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Craig'in Fiona Loudon ile evliliğinden olan Ella Loudon'ın deniz kıyısından yaptığı beyaz bikinili paylaşımı ise "Babasının izinden gidiyor" yorumlarına sebep oldu.

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