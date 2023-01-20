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Cinayet zanlıları uyuşturucularla yakalandı

Manisa'nın Akhisar ilçesinde işlenen cinayetin zanlıları jandarmanın yoğun çalışması sonucu yakalandı.

Haber Giriş: 20 Ocak 2023 Cuma - 20:44
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Jandarmanın yaptığı operasyonla cinayet zanlıları yakalandı

Cinayet zanlıları uyuşturucularla yakalandı
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Manisa'nın Akhisar ilçesine bağlı Süleymanlı Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir restoran işletmesinde meydana gelen cinayetin ardından kayıplara karışan şüpheliler G.K. ve D.K.’nin yakalandığı bildirildi.

Akhisar İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde, 16 Ocak tarihinde Okan Yıldız (47), G.K. (37) ve D.K. (36) isimli şahıslar arasında yaşanan tartışmada Okan Yıldız ateşli silahla vurulması sonucu hayatını kaybetmiş ve G.K. ve D.K. olay yerinden kaçarak kayıplara karışmıştı.

 Meydana gelen “kasten öldürme” olayına ilişkin Akhisar Cumhuriyet Başsavcılığından alınan talimatlar doğrultusunda; Akhisar İlçe Jandarma Komutanlığı Asayiş Timleri, Jandarma Suç araştırma Timi (JASAT), Olay Yeri İnceleme Timleri (OYİT) tarafından şüpheli şahısların yakalanması için yapılan çalışmalarda 3 ayrı adreste ve 2 ayrı araçta arama yapıldı. 

CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA SEVK EDİLDİ

Yapılan arama sonucunda 8 gram metamfetamin, 6 adet uyuşturucu içme aparatı, 2 adet uyuşturucu hap ile birlikte şüpheliler G.K. ve D.K. yakalanarak gözaltına alındı. 

Şüpheli şahıslar G.K. ve D.K. yakalanarak Akhisar Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi. Şüphelilerden silahı ateşlediği öğrenilen D.K. mahkemece tutuklanarak Akhisar T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edilirken, G.K.'nın ise serbest bırakıldığı bildirildi. (İHA)

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