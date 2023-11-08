Japon Milli Takımı Galatasaray'dan kopya çekmiş

58 yaşındaki Alman hoca, Tokyo'da AA'ya verdiği röportajda, Japon spor disiplini, Hiroshima'daki kariyeri ve bir dönem teknik direktörlüğünü de yaptığı Galatasaray'ın bu sezon Avrupa'daki performansına yönelik düşüncelerini aktardı.

Skibbe konuşmasında, Cumhuriyetin 100. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Türkiye'nin Tokyo Büyükelçisi Korkut Güngen'e tebriklerini iletti.

Güney Kore ve Japonya'da düzenlenen 2002 FIFA Dünya Kupası için Almanya'nın teknik direktör ekibi içinde Japonya'ya geldiğini anımsatan Skibbe, o dönemde Japon futbolunu yerinde gözlemleme fırsatı yakaladığını dile getirdi.

Skibbe, Japonya'da çalışma teklifi geldikten sonra hem ülkeyi uzaktan tanıyan hem de Japonya'da çalışmış meslektaşlarıyla, ülkedeki futbol ve yaşam gibi konularda fikir alışverişinde bulunduğunu anlattı.

Ülkesi Almanya ile görev yaptığı Japonya'nın disiplin anlamında benzerlikleri bulunduğunu kaydeden tecrübeli çalıştırıcı, "Ancak Almanya ile Japonya arasında en önemli fark iş ahlakı. Japonya'nın iş ahlakı, Almanya'ya kıyasla çok daha üst düzeyde. Mantalite ve iş ahlakı olarak gayet üst düzey bir ülke olduğu yönünde tecrübeler edindim." dedi.

Şubat 2022'den beri J1 takımlarından Sanfrecce Hiroshima'da çalışmasının kendisine çok şey kattığını kaydeden Skibbe, "Takım, yüksek iş ahlakına sahip ve sürekli yeni şeyler öğrenmeye açık. Bir Alman teknik direktörün onlara katacağı futbol bilgisini resmen emiyorlar ve sahada yansıtmaya çalışıyorlar" ifadelerini kullandı.

GALATASARAY'I ÖRNEK ALIYORUZ

Şubat 2022'de Sanfrecce Hiroshima'da üstlendiği görev sonrası, beraberindeki teknik ekiple takımda "Galatasaray stili" uyguladıklarını dile getiren Skibbe, "Sanfrecce Hiroshima'da, Galatasaray'a benzer biçimde agresif, önde baskılı ve göze hoş gelen futbol oynatmaya çalışıyoruz." diyerek, geçen yıl J1 Lig Kupası'nı kazandıklarını anımsattı.

Bu yıl da başarılı bir sezon geçirdiklerini ancak takım içi sakatlıklar nedeniyle önemli oyuncuların, önemli maçlarda yer alamadığı şanssız bir dönem yaşadıklarını kaydeden Skibbe, "Sanfrecce Hiroshima'da kendimi mutlu hissediyorum. Önümüzdeki sezon devam edip etmeyeceğimizi, yönetimle önümüzdeki dönemde oturup konuşacağız. İşler iyi görünüyor." dedi.

KUNTZ SÖZLERİ

Skibbe, Eylül ayında Japonya Milli Takımı'na mağlup olunması sonrası Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın o dönemki teknik direktörü Alman Stefan Kuntz ile yolların ayrılmasına değindi.

Kuntz'un, Almanya 21 Yaş Altı Milli Takımı'nı çalıştırırken birkaç kez Avrupa şampiyonluğu elde ettiğini hatırlatan Skibbe, meslektaşının Türkiye macerasında, ilk başta başarılı bir dönem geçirdiğini dile getirdi.

Skibbe, Eylül 2022'deki UEFA Uluslar Ligi karşılaşmasında Türkiye'nin Faroe Adaları'na mağlup olmasının, Kuntz'un iki yıl süren kariyerinde kırılma noktası olduğunu ve eleştirilerin hedefi haline geldiğini kaydetti.

Daha sonra göreve getirilen Vincenzo Montella yönetiminde A Milli Takım'ın, Almanya'da düzenlenecek 2024 Avrupha Şampiyonası'na katılmaya hak kazandığını aktaran Skibbe, Almanya'daki çok sayıda gurbetçisi sayesinde Türkiye'nin "festival atmosferinde" oynayacağını belirtti.

GALATASARAY VE FENERBAHÇE FAVORİ

Skibbe, teknik direktör Okan Buruk liderliğinde Galatasaray'ın Avrupa'da sergilediği performansı yorumladı.

Alman teknik adam, Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda iyi iş çıkarttığını, İstanbul'da ağırladığı Bayern Münih'e karşı oldukça yürekli şekilde, kapanmadan 60-65 dakika iyi top oynadığını ancak şanssız şekilde kaybettiğini söyledi.

Trendyol Süper Lig'de bu sezon şampiyonluk yarışının Galatasaray ve Fenerbahçe arasında geçmesini beklediğini kaydeden Skibbe, iki takımın da iyi forvetlere sahip olduğunu vurgulayıp, "Bu yıl Galatasaray da Fenerbahçe de şampiyonluğun favorisi." diyerek sözlerini tamamladı.