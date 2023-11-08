Ahmet Çakar'dan hem Galatasaray hem Beşiktaş taraftarını ayağa kaldıran skor tahmini

Bayern Münih Galatasaray maçı öncesi skor tahmini yapan Ahmet Çakar mücadelenin 4-0 veya 8-0 Alman ekibi lehine sonuçlanacağını ifade etti.

Abdullah Şaşkın KAYNAK: Haber Merkezi
Ahmet Çakar'dan hem Galatasaray hem Beşiktaş taraftarını ayağa kaldıran skor tahmini

Şampiyonlar Ligi 4. Hafta mücadelesinde temsilcimiz Galatasaray Bayern Münih ile karşı karşıya gelecek.

Bugün saat 23.00’te Allianz Arena’da oynanacak karşılaşma öncesi Beyaz TV yorumcusu Ahmet Çakar yaptığı yorumla hem Galatasaray hem de Beşiktaş taraftarını ayağa kaldırdı.

Karşılaşma için skor tahminlerinin yapıldığı programda söz alan Ahmet Çakar mücadelenin 4-0 veya 8-0 Bayern Münih lehine sonuçlanacağını ifade etti.

Diğer yorumcuların tahminleri ise şöyle:

Sinan Engin: "Galatasaray, 2-1 veya 3-1 yenilir."

Abdülkerim Durmaz: "Bayern Münih 2 - 1 Galatasaray."

Rasim Ozan Kütahyalı: "2-2 berabere bitecek."

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