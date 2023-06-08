Japonya'dan İsveç'in NATO üyeliğine destek

Uzun zamandır gündemi meşgul eden İsveç'in NATO'ya üyeliği konusuna bir destek de Japonya'dan geldi.

Japonya'dan İsveç'in NATO üyeliğine destek

Editör: İsa Karaarslan

Japonya Savunma Sakanı, İsveçli mevkidaşı ile yaptığı görüşmede, ülkesinin İsveç'in NATO üyeliğine verdiği desteği dile getirdi.

İsveç Savunma Bakanı Pål Jonson, İsveç'in Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaşının etkisi nedeniyle Avrupa ülkelerinin Asyalı ortaklara ulaşma ihtiyacı gördüğünü söyledi.

Jonson, "Avrupa bir kez daha savaş halinde ve bana göre Avrupa-Atlantik topluluğu ile Hint-Pasifik topluluğu arasındaki diyaloğun yoğunlaştırılması gerekiyor" dedi.

Japon Savunma Bakanı Yasukazu Hamada ise, müzakerelerin başında yaptığı açılış konuşmasında, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırganlığıyla güvenlik ortamı giderek sertleştiğini vurgularken, Japonya'nın İsveç'in NATO üyeliğine verdiği desteği yineledi. Japon Bakan, Jonson'ın bir İsveç savunma bakanı tarafından 25 yıl sonra ilk ziyaretini de memnuniyetle karşıladı.

Japonya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Hamada ve Jonson'ın ülkeleri arasındaki üst düzey savunma alışverişlerindeki artışı ve askeri ve teçhizat işbirliğindeki ilerlemeyi memnuniyetle karşıladıklarını ve ilişkileri daha da ilerletme konusunda anlaştıklarını söyledi.

Jonson Salı günü düzenlediği basın toplantısında, NATO'ya katılmanın İsveç için “en yüksek öncelik” olduğunu ve üyeliğin Temmuz ayında Litvanya'da yapılacak NATO liderleri zirvesine kadar zamanında sağlanabileceğini umduğunu söyledi.

Türkiye ve Macaristan ise İsveç’in üyeliği konusunda henüz onay vermiş değil.

Öne Çıkanlar
Şener Üşümezsoy dün gece Susurluk'ta olan depremin anlamını açıkladı
Şener Üşümezsoy dün gece Susurluk'ta olan depremin anlamını açıkladı
Beşiktaş kov bunları. Gürel Yurttaş suçluları tek tek açıkladı
Beşiktaş kov bunları. Gürel Yurttaş suçluları tek tek açıkladı
West Ham United Konferans Ligi şampiyonu! İnanılmaz bir son
West Ham United Konferans Ligi şampiyonu! İnanılmaz bir son
Kahraman Türk kadını ve mitoloji
Kahraman Türk kadını ve mitoloji
Beşiktaş taraftarından Mehmet Büyükekşi'ye küfürlü tezahürat: 'Cimbomun köpeği'
Beşiktaş taraftarından Mehmet Büyükekşi'ye küfürlü tezahürat: 'Cimbomun köpeği'
Üç Kız Kardeş sezon finali ne zaman? Üç Kız Kardeş sezon final fragmanı yayınlandı mı?
Üç Kız Kardeş sezon finali ne zaman? Üç Kız Kardeş sezon final fragmanı yayınlandı mı?
Son Haberler
Kontrolsüz sürüş kazaya yol açtı Güncel
Kontrolsüz sürüş kazaya yol açtı
Şehit Aydın Ceylan için Siirt'te tören düzenlendi Güncel
Şehit Aydın Ceylan için Siirt'te tören düzenlendi
Ani dönme hareketlerinin büyük zararı ortaya çıktı. Uzmanı açıkladı Sağlık
Ani dönme hareketlerinin büyük zararı ortaya çıktı. Uzmanı açıkladı
Burcu Güneş'ten Simge Sağın'a destek. 'Icardi söz konusuysa gidilir' Magazin
Burcu Güneş'ten Simge Sağın'a destek. 'Icardi söz konusuysa gidilir'
Borsa İstanbul'a Mehmet Şimşek etkisi nasıl olur? Ünlü ekonomist Zelyut açıkladı Ekonomi
Borsa İstanbul'a Mehmet Şimşek etkisi nasıl olur? Ünlü ekonomist Zelyut açıkladı
Rüyada bu 7 şeyi görmeniz mümkün değil Rüya Tabirleri
Rüyada bu 7 şeyi görmeniz mümkün değil
Apple cihazlarına yeni gizlilik özellikleri Teknoloji - Otomotiv
Apple cihazlarına yeni gizlilik özellikleri