Japonya'dan İsveç'in NATO üyeliğine destek

Editör: İsa Karaarslan

Japonya Savunma Sakanı, İsveçli mevkidaşı ile yaptığı görüşmede, ülkesinin İsveç'in NATO üyeliğine verdiği desteği dile getirdi.

İsveç Savunma Bakanı Pål Jonson, İsveç'in Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaşının etkisi nedeniyle Avrupa ülkelerinin Asyalı ortaklara ulaşma ihtiyacı gördüğünü söyledi.

Jonson, "Avrupa bir kez daha savaş halinde ve bana göre Avrupa-Atlantik topluluğu ile Hint-Pasifik topluluğu arasındaki diyaloğun yoğunlaştırılması gerekiyor" dedi.

Japon Savunma Bakanı Yasukazu Hamada ise, müzakerelerin başında yaptığı açılış konuşmasında, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırganlığıyla güvenlik ortamı giderek sertleştiğini vurgularken, Japonya'nın İsveç'in NATO üyeliğine verdiği desteği yineledi. Japon Bakan, Jonson'ın bir İsveç savunma bakanı tarafından 25 yıl sonra ilk ziyaretini de memnuniyetle karşıladı.

Japonya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Hamada ve Jonson'ın ülkeleri arasındaki üst düzey savunma alışverişlerindeki artışı ve askeri ve teçhizat işbirliğindeki ilerlemeyi memnuniyetle karşıladıklarını ve ilişkileri daha da ilerletme konusunda anlaştıklarını söyledi.

Jonson Salı günü düzenlediği basın toplantısında, NATO'ya katılmanın İsveç için “en yüksek öncelik” olduğunu ve üyeliğin Temmuz ayında Litvanya'da yapılacak NATO liderleri zirvesine kadar zamanında sağlanabileceğini umduğunu söyledi.

Türkiye ve Macaristan ise İsveç’in üyeliği konusunda henüz onay vermiş değil.