Beyaz Saray talimatı verdi: İsveç NATO üyesi olmalı

NATO Genel Sekreteri’nin Beyaz Saray ziyaretinden sonra Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, İsveç'in NATO'ya en kısa zamanda üye olması gerektiği vurgulandı.

Beyaz Saray talimatı verdi: İsveç NATO üyesi olmalı

ABD Başkanı Joe Biden dün Beyaz Saray'da NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'i ağırladı.

Stoltenberg'in ziyareti sonrası Beyaz Saray'dan yapılan açıklama geldi.

İsveç'in NATO üyeliğine yönelik olarak bugün Ankara'da yapılacak Ortak Daimi Mekanizma toplantısı öncesi ABD'den gelen İsveç açıklaması dikkat çekti.

Beyaz Saray, İsveç'in NATO'ya en kısa zamanda üye olması gerektiğini açıkladı.

BBC Türkçe'nin aktardığına göre Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, İsveç'in geçen yıl Türkiye ve Finlandiya ile imzaladığı "Üçlü Muhtıra"daki taahhütlerini yerine getirdiğini söyleyerek "Buna İsveç'in son olarak geçirdiği terörle mücadele yasası da dahil. İsveç NATO'nun değerlerini taşıyan güçlü ve yetkin bir savunma ortağı" ifadelerini kullandı.

BLİNKEN: İSVEÇ'İN ÜYELİĞİNİN ZAMANI GELDİ

Jean-Pierre, Başkan Biden'ın da defalarca söylediği gibi, İsveç'in en kısa sürede NATO üyesi olması gerektiğine inandıklarını ifade etti.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken da, Stoltenberg ile yaptığı basın toplantısında "İsveç'i NATO'nun bir sonraki üyesi olarak kabul etmenin artık vaktinin geldiğine inanıyoruz" dedi.

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NE OLMUŞTU?

İsveç ve Finlandiya geçen yıl başlayan Rusya'nın Ukrayna işgali sonrası NATO'ya üyelik başvurusunda bulunmuştu.

Finlandiya Nisan ayında NATO'ya katılırken, İsveç'in üyeliği Türkiye ve Macaristan'ın itirazları nedeniyle onaylanmadı.

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