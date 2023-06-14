Erdoğan İsveç'e yeşil ışık yaktı. NATO açıkladı

İsveç'in NATO üyeliğine yönelik olarak bugün Türkiye, Finlandiya, İsveç ve NATO heyetlerinin yer aldığı üçlü mutabakat uyarınca tesis edilen Daimi Ortak Mekanizma'nın dördüncü toplantısı Ankara'da yapıldı.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç'ın ev sahipliğinde, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan toplantı yaklaşık 3 saat sürdü.

NATO GENEL SEKRETERİNDEN AÇIKLAMA

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, İsveç'in NATO üyeliğiyle ilgili açıklama yaptı.

Stoltenberg, "İsveç'in ittifaka katılımıyla ilgili Türkiye'de yapılan görüşmelerde bazı ilerlemeler kaydedildi." dedi.

Stoltenberg'in sözlerinden öne çıkanlar şöyle:

"Erdoğan ile görüştüm, toplantının olumlu geçtiğini söyledi.

PKK üyesinin Türkiye'ye iade edilmesi organize suçla mücadele için İsveç'in yararınadır.

İsveç NATO'ya üye olmak için üzerine düşenleri yerine getirmiştir."

Öte yandan toplantıya, NATO heyeti başkanı olarak NATO Genel Sekreter Kabine Şefi Stian Jenssen, İsveç heyeti başkanı olarak İsveç Dışişleri Bakanlığı Devlet Sekreteri Büyükelçi Jan Knutsson ve Finlandiya heyeti başkanı olarak da Finlandiya Dışişleri Bakanlığı Daimi Devlet Sekreteri Jukka Salovaara katıldı.

TOPLANTI ÖNCESİ BEYAZ SARAY'DAN AÇIKLAMA

Toplantı öncesi Beyaz Saray, İsveç'in NATO'ya en kısa zamanda üye olması gerektiğini açıkladı.

BBC Türkçe'nin aktardığına göre Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, İsveç'in geçen yıl Türkiye ve Finlandiya ile imzaladığı "Üçlü Muhtıra"daki taahhütlerini yerine getirdiğini söyleyerek "Buna İsveç'in son olarak geçirdiği terörle mücadele yasası da dahil. İsveç NATO'nun değerlerini taşıyan güçlü ve yetkin bir savunma ortağı" ifadelerini kullandı.