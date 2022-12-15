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Çin'in uzay aracı Dünya'yı görüntüledi

Japonya'nın özel uzay görevini üstlenen uzay aracı Hakuto-R, Dünya'nın yeni görüntülerini paylaştı. Dört ay sürecek projeden ilk görüntüler paylaşıldı.

Haber Giriş: 15 Aralık 2022 Perşembe - 10:46
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Japonyanın uzay aracı Hakuto-R Dünya'nın yeni görüntülerini paylaştı

Çin'in uzay aracı Dünya'yı görüntüledi
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Japonya’nın başkenti Tokyo merkezli uzay şirketi iSpace, bu hafta Hakuto-R’yi fırlattığını duyurmuştu. Birkaç gündür Ay yolculuğunda olan Hakuto-R, Dünya’nın ilk karelerini paylaştı. Yaklaşık dört ay sürmesi planlanan yolculuğun ilk görüntüleri sosyal medyada yankı uyandırmayı başardı.

SpaceX Falcon 9 roketiyle gönderilen Hakuto-R, fırlatmadan yaklaşık 19 saat sonra ilk görüntülerini paylaştı. Araç üzerinde yer alan kameralar hilal şeklindeki Dünya’yı kaydetti. Gezegenin hilal şeklinde görünme sebebini “sadece bir bölümünün Güneş ışığıyla aydınlanması” olarak tanımlandı.

Görüntüleme sistemini tasarlayan Canadensys’ten Genel Müdür Frank Teti, “Görüntüleme sisteminin performansından ve elde ettiğimiz ilk uzay görüntülerinin kalitesinden memnunuz. Ay yüzeyindeki zorlu ortamlarda çalışacak sistemler tasarlamak her zaman bir zorluktur, ancak bunu çözdüğümüzü düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.

Hakuto-R uzay aracı, daha önce hiçbir özel şirketin başaramadığı Ay’ın yüzeyine başarılı bir inişin peşinden koştuğunu ifade etti.

DAHA ÖNCE AY YÜZEYİNE ÇARPMIŞTI

Daha önce SpaceIL ve Israel Aerospace Industries, Beresheet aracını Ay’a indirmeye çalışmış, ancak Beresheet Ay yüzeyine çarpmıştı.

NASA’nın Ay görevi için fırlattığı Orion uzay aracını göz ardı edilmemeli. Orion’un güneş panellerinin ucuna monte edilmiş yüksek çözünürlüklü kamera tarafından çekilen fotoğraflar, Ay’ı tüm güzelliği ile ortaya koymuştu.

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