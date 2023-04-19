Jennifer Lopez kendi ayakkabı tasarımlarını tanıttı. Şarkıcılık ve oyunculuktan sonra modaya da el attı

Ünlü şarkıcı ve oyuncu Jennifer Lopez, moda dünyasındaki yerini de sağlamlaştırıyor. Lopez, Revolve markası için 16 parçalık kendi tasarımlarından oluşan ayakkabı koleksiyonu hazırladı.

Jennifer Lopez kendi ayakkabı tasarımlarını tanıttı. Şarkıcılık ve oyunculuktan sonra modaya da el attı

Jennifer Lopaz 16 parçalık özel bir ayakkabı koleksiyonu için Revolve markasıyla iş birliği yaptı. Göz alıcı stiliyle tanınan ikonik şarkıcı ve oyuncu, ayakkabı ve bot koleksiyonuyla beğeni topladı.

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Ünlü yıldızın ayakkabı koleksiyonu, retro platform topuklulardan ve diz üstü çizmelerden kısa topuklu ayakkabılara ve metalik sandaletlere kadar çeşitli stilleri barındırıyor.

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JLo'nun koleksiyonu saten, deri ve süet gibi malzemelerin bir bütünü olarak tasarlanmış.

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Her durumda kendini nasıl ifade edeceğini çok iyi bilen Jennifer Lopez, bu koleksiyon için hazırlanan kampanya görsellerin de bizzat kendisi modellik yaptı.

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Ayakkabılarını pullu bir elbise, vücuda oturan bir bodysuit ve püsküllü bluzla eşleştiren yıldız, tanıtım görsellerinde şık bir görünüm sunuyor.

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