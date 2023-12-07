Jennifer Lopez kıyafeti ile gala gecesine damga vurdu

Son zamanlarda özel hayatıyla gündemden düşmeyen Jennifer Lopez, eşi ile katıldığı gecede iddialı tarzıyla adından söz ettirdi.

KAYNAK: Haber Merkezi
Jennifer Lopez kıyafeti ile gala gecesine damga vurdu

Dünyaca ünlü 54 yaşındaki şarkıcı Jennifer Lopez ile 54 yaşındaki Ben Affleck, Los Angeles'ta düzenlenen bir ödül törenine katıldı.

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Kırmızı halıda objektiflere poz verirken birbirlerini öpücüğe boğan çift yine dikkat çekmeyi başardı.

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Gecede JLO yine iddialı tarzıyla adından söz ettirdi. Lopez, göğüslerinin yarısını açıkta bırakan tarzıyla herkesi kendine baktırmayı başardı.

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"Daha zengin oluyorlar"

Lopez, "İnsanlar, kadınların yaşlandıkça daha seksi hale geldiğini fark etti. Daha bilgili oluyorlar ve karakter açısından daha zengin oluyorlar.

Tüm bunlar çok güzel ve çekici; üstelik sadece fiziksel olarak değil, aynı zamanda içinizde, yaşlandıkça kazandığınız güzellik, kazandığınız bilgelik." diye konuştu.

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