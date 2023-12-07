Jennifer Lopez kıyafeti ile gala gecesine damga vurdu

Dünyaca ünlü 54 yaşındaki şarkıcı Jennifer Lopez ile 54 yaşındaki Ben Affleck, Los Angeles'ta düzenlenen bir ödül törenine katıldı.

Kırmızı halıda objektiflere poz verirken birbirlerini öpücüğe boğan çift yine dikkat çekmeyi başardı.

Gecede JLO yine iddialı tarzıyla adından söz ettirdi. Lopez, göğüslerinin yarısını açıkta bırakan tarzıyla herkesi kendine baktırmayı başardı.

"Daha zengin oluyorlar"

Lopez, "İnsanlar, kadınların yaşlandıkça daha seksi hale geldiğini fark etti. Daha bilgili oluyorlar ve karakter açısından daha zengin oluyorlar.

Tüm bunlar çok güzel ve çekici; üstelik sadece fiziksel olarak değil, aynı zamanda içinizde, yaşlandıkça kazandığınız güzellik, kazandığınız bilgelik." diye konuştu.