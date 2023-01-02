Jesus Antalya'da neye uğradığını şaşırdı

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında yarın Fraport TAV Antalyaspor'a konuk olacak Fenerbahçe, Antalya'ya geldi.
İstanbul'dan özel uçakla kente gelen sarı-lacivertli ekibi, Antalya Havalimanı'nda bir grup taraftar karşıladı.
Taraftar, teknik direktör Jorge Jesus ve futbolculara sevgi gösterisinde bulundu. Jesus'a "Dede" diye tezahürat yapıldı. Portekizli hocanın şaşkınlık yaşadığı görüldü.
Fenerbahçe kafilesi, daha sonra konaklayacağı otele gitmek üzere otobüsle havalimanından ayrıldı.
Corendon Airlines Park Antalya Stadı'ndaki mücadele saat 20.00'de başlayacak.
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